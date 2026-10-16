Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fútbol Sala

O Esteo quiere hacerse fuerte en A Fraga

El cuadro pontés se mide a un Albense que suma dos triunfos seguidos

Redacción Ferrol
16/10/2026 20:27
O Esteo tiene que mantener la concentración durante todo el partido
O Esteo tiene que mantener la concentración durante todo el partido
Xosé Ferreiro
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras su última victoria frente al 5 Coruña, O Esteo regresa a casa con la moral por las nubes y con el objetivo claro de convertir el Municipal de A Fraga en un fortín. Para ello, deberá superar a un Albense que acumula dos triunfos seguidos (18.00 horas). 

No será un partido fácil para el cuadro pontés, pues deberá igualar o superar la intensidad de un rival que llega en un buen momento de forma y que castiga cada error que se cometa. Por ello, los de Iván López saben que tienen que mantener la calma durante los momentos complicados y usar el apoyo de su gente para tener esa energía extra. 

Respecto al choque, el técnico señaló que “agárdanos un encontro esixente ante un equipo veterano na categoría, que virá disposto a competir e a poñernos as cousas difíciles. Temos que saír á pista coa intensidade necesaria desde o primeiro minuto, estar concentrados en defensa e aproveitar as ocasións que teñamos. Non podemos baixar os brazos en ningún momento, hai que loitar", dijo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620