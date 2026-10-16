O Esteo quiere hacerse fuerte en A Fraga

O Esteo tiene que mantener la concentración durante todo el partido Xosé Ferreiro

Tras su última victoria frente al 5 Coruña, O Esteo regresa a casa con la moral por las nubes y con el objetivo claro de convertir el Municipal de A Fraga en un fortín. Para ello, deberá superar a un Albense que acumula dos triunfos seguidos (18.00 horas).

No será un partido fácil para el cuadro pontés, pues deberá igualar o superar la intensidad de un rival que llega en un buen momento de forma y que castiga cada error que se cometa. Por ello, los de Iván López saben que tienen que mantener la calma durante los momentos complicados y usar el apoyo de su gente para tener esa energía extra.

Respecto al choque, el técnico señaló que “agárdanos un encontro esixente ante un equipo veterano na categoría, que virá disposto a competir e a poñernos as cousas difíciles. Temos que saír á pista coa intensidade necesaria desde o primeiro minuto, estar concentrados en defensa e aproveitar as ocasións que teñamos. Non podemos baixar os brazos en ningún momento, hai que loitar", dijo.