Julia Vaquero y Ferrol Atletismo comparten tartán y secretos en las pistas de A Malata

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La cantera del Ferrol Atletismo aprovechó al máximo la oportunidad de contar en las pistas de A Malata con la medallista continental y diploma olímpico en Atlanta 96, Julia Vaquero.

La entidad quiso llevar a cabo un especial y merecido homenaje a esta fondista de A Guarda, referencia española y europea en los 5.000 metros y cross, compartiendo asimismo sus conocimientos con los nombres más jóvenes del club.

Un fin de semana de reconocimientos que se prolongarán también a la jornada del sábado, con la presentación de la biografía “Chámome Julia”, escrita por el también exatleta y presidente de la FGA durante más de tres lustros, en el Hotel Almirante a las 12.30 horas. Un acto en el que estará el autor, la atleta; Ramón Loureiro, periodista y prologuista del libro y Julia Díaz, presidenta del Club de Prensa.