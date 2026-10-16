As Pontes, lista para una Clasificatoria de la clase optimist con mucho nivel

Una de las citas disputadas en el lago de la villa Cedida

As Pontes ya está preparada para afrontar la X Regata Clasificatoria de la clase optimist en la que más de cien regatistas de catorce clubes gallegos buscarán dejar su nombre en una cita que consolida al lago de la villa como uno de los principales escenarios para la práctica de la vela en el territorio autonómico.

Esta prueba supone la segunda cita de estas características para esta división después de la disputada el pasado mes en Sanxenxo, en la que el nivel fue altísimo. En esta ocasión, el derroche de talento será a un mayor, pues los resultados que obtengan los participantes serán determinantes para el proceso de confección de los rankings autonómicos por clase.

La organización de esta regata, que recae en manos del Club de Vela Fluvial As Pontes junto con la Real Federación Gallega de Vela y el Concello de As Pontes, prevé disputar varias mangas a lo largo del fin de semana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Asimismo, el club pontés anima a todo el mundo a presenciar una de las citas más importantes del calendario autonómico de vela ligera.