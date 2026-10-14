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Balonmano

Jornada dispar para los equipos locales

El Narón empató en su visita a O Grove y el Pontedeume cayó en Tui

Redacción Ferrol
14/10/2026 21:09
Imagen de archivo de un partido del Balonmán Narón
Imagen de archivo de un partido del Balonmán Narón
Jorge Meis
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La tercera jornada de la Segunda Autonómica fue un tanto dispar para los dos equipos de la comarca. Y es que mientras que el Ojo de Nómada Balonmán Narón sacó un empate de su visita al O Grove Paraíso Rasoeiro BM (23-23), el Armecons Balonmán Pontedeume cayó frente al Martínez & De Castro Balonmán Tui (38-31). 

Después de un comienzo irregular de la competición, los dos equipos de la comarca querían sumar unos triunfos muy importantes para escalar puestos en la clasificación. El Narón afrontó un partido muy igualado ante un O Grove que quiso aprovechar su ventaja de jugar en casa. 

Sin embargo, los de Basoa respondieron muy bien y sacaron un punto después de ir perdiendo por tres tantos con menos de quince minutos por disputarse. Peor suerte tuvo el Pontedeume, que a pesar de un buen inicio, fue superado por el tercer clasificado tras una segunda mitad en la que no le salió nada. 

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