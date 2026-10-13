Lara Rico Basoa, surfista subcampeona europea júnior: “Me llevo quince días de emociones, trabajo duro y muchas amistades”

Rico, segunda por la izquierda, con la selección española portando sus medallas FES

La casa de la familia Rico Basoa cuenta desde hace unas jornadas con una medalla más. Una presea plateada que le recordará siempre a la mayor de las hermanas, Lara, su participación y gran actuación con una selección española júnior que fue la única capaz de pelearle el título a Portugal en el Campeonato de Europa.

Una cita continental dirimida en Irlanda, concretamente en las cambiantes aguas de Bundoran, que llevaron tanto a Rico como al resto del combinado nacional a exprimirse al máximo, sacar su mejor surf y pelear cada manga para, como celebrado premio, inscribir su nombre como subcampeones.

La deportista fenesa, que aterrizaba en esta selección como vigente campeona de España sub 14 –si bien con España formó parte del cuadro sub 16– tuvo el privilegio de pisar ese segundo cajón en tierras irlandesas, algo que siempre quedará en su memoria y, sin duda, la empujará a logros mayores. “Subir al podio mola. Sentí mucha felicidad, pero también un poco de vergüenza”, confiesa la integrante del Valdo Surf School.

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Aunque Rico no fue uno de los nombres españoles que disputó la final continental, su camino durante sus dos rondas y una repesca que se quedó a las puertas de superar, dieron a España unos importantes puntos para dejar su impronta en el surf europeo, avisando del potencial español. “Me sentía como confiada, pero nerviosa al mismo tiempo”, relata la fenesa, “porque las condiciones de las mangas eran difíciles”.

A estas circunstancias se une el ya alto nivel existente en una competición de estas características y a la que Rico acudió sin más presión que la de aprender y disfrutar. “No tenía en cuenta el hecho de haber sido campeona de España”, relata la del Valdo Surf School, “allí estaba lo mejor de cada país, lo mejorcito de Europa. Y, en el caso de las chicas, una de las principales diferencias era que aquí somos muy pocas y allí éramos muchísimas y teníamos que pasar muchas más mangas”.

Eurokids

Unas salidas al agua en la que los nervios, la emoción y las ganas se mezclaban prácticamente a partes iguales para Rico y entre las cuáles la de Fene recuerda especialmente su segunda aparición en las aguas irlandesas. “Fue la mejor y la que recuerdo con más cariño”, relata, “fue una manga en la que surfeé muy bien. Estuve con mis amigas en el agua y al final pude disfrutar. Me lo tomé también como un baño libre”.

Lara atesora este recuerdo junto con muchísimos otros fruto de casi dos semanas de convivencia con el resto de la selección española, con una presea de plata para, de alguna manera, poder no sólo rememorarlos, sino también tocarlos. “La medalla es el recuerdo material, pero me llevo quince días de emociones, de trabajo duro, tristeza, alegría, muchos nervios y muchísimas nuevas amistades”, cuenta Rico, “también conocimiento y una experiencia que no voy a poder olvidar”.

Y es que esta surfista que se coronó en Pantín este verano como la mejor sub 14, encontró en este grupo una familia más con “todos los entrenadores, dependiendo el momento uno u otro, para ayudarte siempre”. También lo hicieron, muchos en la distancia, sus compañeras y compañeros de su club, así como su familia, con no muchos más sabios consejos que “ser yo misma y que disfrutara de la experiencia”.

Lo hizo Lara y, además, pudo hacerlo después de que su hermana Eva, pocos días antes, abriese un destacado mes de octubre para todo el surf comarcal, ganando la final de la Rip Curl Grom Search dirimida en la piscina de olas de O2 Surftown de Munich, Alemania. Un trabajo y unos resultados que prometen un gran futuro para estas. “Ojalá llegue el día que podamos ir juntas con la selección”, pedía Lara.

Hasta esa fecha, la mayor de las Rico Basoa sigue apuntando alto en una campaña que, como bien señala, “todavía no acabó. Me gustaría acabar de la mejor manera posible en el Eurokids de Las Américas, en Tenerife, en Navidad”. Sería, sin duda, el mejor regalo.