Narón extiende sus fronteras hasta Vigo para formar parte del Europeo

Uno de los participantes en la cita de O Castro Daniel Alexandre

Durante estos días, Narón expandirá sus fronteras hasta Vigo. Y es que la ciudad olívica es durante estos días la capital continental para bomberos y policías con motivo del European Fire and Police Games, una cita en la que deportistas de 40 países compiten en medio centenar de disciplinas, entre ellas el tiro olímpico. Y es precisamente en esta en la que el Club O Castro, situado en Río do Pozo, se convierte en escenario de este importante evento.

Desde el lunes y hasta el miércoles, casi un centenar de nombres forman en sus instalaciones en las diferentes modalidades en disputa de fuego y aire comprimido, buscando ser los mejores del continente.

Un privilegio que le llegó a la entidad de Río do Pozo al no poder disputarse esta prueba en las sedes inicialmente previstas, con el club naronés abriendo sus puertas y “ofreciendo sus instalaciones”, como señala Ramón Arbe, de la entidad local “encantados”. Y si bien en esta ocasión no hay nombres de la comarca en este evento, la prueba está siendo todo un éxito y espectáculo, borrando así los más de 170 kilómetros que separan Narón y Vigo.