Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Narón extiende sus fronteras hasta Vigo para formar parte del Europeo

Casi un centenar de nombres participan en la cita continental de bomberos y policías en el Club O Castro

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
12/10/2026 21:08
Uno de los participantes en la cita de O Castro
Uno de los participantes en la cita de O Castro
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Durante estos días, Narón expandirá sus fronteras hasta Vigo. Y es que la ciudad olívica es durante estos días la capital continental para bomberos y policías con motivo del European Fire and Police Games, una cita en la que deportistas de 40 países compiten en medio centenar de disciplinas, entre ellas el tiro olímpico. Y es precisamente en esta en la que el Club O Castro, situado en Río do Pozo, se convierte en escenario de este importante evento. 

Desde el lunes y hasta el miércoles, casi un centenar de nombres forman en sus instalaciones en las diferentes modalidades en disputa de fuego y aire comprimido, buscando ser los mejores del continente. 

Un privilegio que le llegó a la entidad de Río do Pozo al no poder disputarse esta prueba en las sedes inicialmente previstas, con el club naronés abriendo sus puertas y “ofreciendo sus instalaciones”, como señala Ramón Arbe, de la entidad local “encantados”. Y si bien en esta ocasión no hay nombres de la comarca en este evento, la prueba está siendo todo un éxito y espectáculo, borrando así los más de 170 kilómetros que separan Narón y Vigo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620