Ferrol se convierte en el epicentro de una reunión de minibásquet de la Fegaba

Uno de los duelos de la selección ferrolana Daniel Alexandre

Ferrol, y más concretamente el pabellón de FIMO, se convirtieron en el epicentro de una nueva jornada de minibásquet organizada por la Federación Galega de Baloncesto en la que más allá de los resultados deportivos, lo importante es que los y las jóvenes deportistas aprendan más sobre esta modalidad deportiva que tanta relevancia tiene en la ciudad naval.

El recinto ferrolano acogió durante todo el día dieciséis equipos de todo el territorio autonómico y más de 200 deportistas que jugaron, lucharon y se divirtieron, al tiempo que muchos entrenadores y entrenadores tomaban notas sobres las futuras promesas del baloncesto gallego.