El Sport Fight Ferrol sigue sumando títulos

Integrantes del club de la ciudad naval con su trofeo y sus medallas Cedida

El Sport Fight Ferrol vuelve con fuerza de sus vacaciones estivales y lo hace para seguir construyendo su destacado espacio en el ámbito del grappling autonómico. La entidad participó en una nueva edición del Campeonato Autonómico disputado en Pontevedra en la que, una vez más, fue una de las destacadas. El club de la ciudad naval se anotó su sexto título gallego sénior, aumentando también su medallero gracias a segunda posición en la que terminó en la tabla general final.

Y es que, como viene siendo habitual, esta cita autonómica puso en juego los títulos sénior, veterano, sub 20, cadete –sub 17– y escolar –sub 15–, con los nombres locales estando muy presentes en el cajón, especialmente en el primero de los grupos, en el que fueron los mejores. Ya lo habían sido hacía un año en el pabellón del Ensanche y repitieron la historia en el CGTD pontevedrés.

Lo hicieron con las primeras posiciones de Beatriz Arias –90 kilos–, Luis Antonio Moreira–77 kilos– y , Marcos Carrozzino –130–, en una cita en al que Adrián Piñeiro repitió la victoria de hace doce meses, si bien ahora en sub 17, con su compañera Sara Dopico haciendo lo propio en sub 20, también en 58 kilos.

Mucho más

Una competición autonómica en la que tomaron parte un total de 160 deportistas de toda Galicia, con el Sport Fight aportando más de una treintena y firmando un total de 18 preseas. Así, a los citados cinco títulos se unieron las medallas de plata firmadas por Noemí Ángela, Marta Maroño, Guillermo García, Alejandro Soto y Kevin Fuentes.

Un medallero autonómico en el que también estuvieron Julia Galdo, Ramón Placer, Daniel Serantes, Manuel Permuy, Fabio Otero, Yeray Sánchez, Carlos José Salgado y José Antonio Castro con sus bronces, colocando al club de la ciudad naval como uno de los destacados en las diferentes categorías en liza en la competición disputada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Y si bien el resto de los nombres de la entidad participantes en la prueba no pudieron subirse al cajón, también demostraron su potencial y su progresión en esta primera cita del calendario autonómico.

En otro orden de cosas, el club ferrolano continúa asimismo con su actividad en casa y lo hace con una jornada de trabajo de la mano de Pablo Lavaselli, que impartirá un taller de jiujitsu con kimono de la mano de este deportista, dos veces campeón del Abu Dhabi Wolrd Professional. Una iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en las instalaciones del club. Más información en el 627 453 478.