El BBCA cae en su estreno frente al Maristas Coruña

El BBCA femenino no pudo empezar la temporada ganando en su feudo Daniel Alexandre

A pesar de ir con la ilusión por las nubes por volver a jugar en casa, el Costa Ártabra femenino no pudo conseguir la victoria ante el Maristas Coruña (64-73). Este resultado supuso el final a una jornada aciaga para la comarca, pues tanto el BBCA masculino, como el Basket Ferrol y el Baxi Ferrol Brico Depot perdieron sus respectivos encuentros frente a Estudiantes Lugo Río Galicia, Óptica Cambre y Galogrin.

Una de las derrotas más dolorosas fue la del Costa Ártabra femenino, pues el cuadro dirigido por Samuel Penín jugaba en casa y confiaba, en su estreno, vencer. Sin embargo, tras un partido muy intenso e igualado no lo lograron. Eso se notó desde el inicio, ya que “en el primer cuarto ninguno de los dos equipos tuvimos mucho acierto, aunque poco a poco nos encontramos más cómodas y pudimos llevar la iniciativa tanto en el juego como en el marcador”, dijo.

Con todo, tras el segundo cuarto, el choque empezó a cambiar, algo que no benefició a su equipo y eso lo pagó tras el descanso, donde “acusamos un poco la falta de ritmo de competición y que ellas aprovecharon mejor sus opciones. Nos quedamos con un partido para aprender y sobre el que seguir creciendo”.

Tampoco pudo vencer el cuadro masculino al Estudiantes (103-60) tras “un encuentro al que llegamos con las bajas de Alex Rivas, Dani Fuertes, Pelayo, Brais y David Gonzalez-Llanos, y en el que tuvimos que usar júniors”, indicó Isma Fernández, al tiempo que añadió que “también estaba enfrente uno de los candidatos al ascenso como es Estudiantes. Intentamos pelear, pero no fuimos capaces de aguantar su alto ritmo de partido”.

Tampoco venció el Basket Ferrol frente al Cambre (80-65), aunque Suso Varela se mostró contento con los suyos, ya que “hace un año perdíamos de 40 y ahora estamos ahí”. En este sentido, apuntó que “dimos la cara en todo el partido, pero teníamos delante a un equipo veterano y que nos hizo mucho daño en el juego interior. Así nos cogieron distancia, que no fuimos capaces de reducir. Aun así estoy contento porque estamos compitiendo”. Por último, el Baxi Ferrol cayó en su visita al Galogrin (68-55) en un choque que se decidió por la falta de acierto en momentos puntuales.