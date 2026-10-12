Buen papel del IM Diego Guerra y del Círculo Ferrolán de Xadrez en los Nacionales máster y de equipos

A la derecha, los integrantes de la escuadra de la ciudad naval Cedida

El Círculo Ferrolán de Xadrez cerró un gran fin de semana en el que la entidad local estuvo presente y brilló de una manera especial tanto en citas nacionales como autonómicas. En Albacete y Almería estuvo presente el club de la ciudad naval para sacar su mejor ajedrez tanto en el Campeonato de España por equipos de rápidas como en la prueba estatal individual de veteranos.

En esta última competición, el Maestro Internacional Diego Guerra Bastida pasó del décimo puesto del ránking inicial al quinto lugar en la tabla final, en una competición a nueve rondas y en la que terminó con 6,5 puntos. El ferrolano sólo cayó ante el IM Juan Luis Ramiro, a la postre subcampéon, con tres tablas y cinco triunfos en su casillero.

Mientras, en Roquetas de Mar, el FM Pablo Fernández Borrego, Koke Mejuto, CM Xabier Gómez, Xoel Pérez y Miguel Picos formaron el equipo ferrolano que consiguió una celebrada séptima plaza en el Nacional. Un “top 10” en el que la escuadra del Círculo tropezó sólo con un Extremadura A y un CA Silla, primero y segundo en el ránking, que también lograron el oro y la plata.