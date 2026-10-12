Bronce que sabe a oro para las atletas naronesas

Las integrantes del conjunto naronés en las pistas vascas Cedida

Durango y Albacete fueron los puntos de llegada el pasado fin de semana de un Atletismo Narón que dio sus primeros pasos esta campaña en el calendario nacional. En ambos casos lo hizo como representante local en un Campeonato de España sub 16 por clubes en el que contó con la presencia de nombres del Ferrol Atletismo para disputar tanto la final B en la competición femenina como la A en el caso de la masculina.

En este último cuadro, las lesiones y bajas por enfermedad condicionaron una prueba estatal en la que, en otras circunstancias, el equipo naronés bien podría haber estado luchando por el podio. No fue así en esta ocasión y el equipo local finalizó séptimo, si bien a siete puntos y medio del bronce. El medallista nacional Antón Díaz fue el claro dominador en la carrera de los 3.000 metros marcha, sumando los ocho puntos en juego y el único triunfo local en esta cita albaceteña. Una primera posición de la que Mario García se quedó a sólo diez décimas en los 300 vallas, siendo segundo en esta prueba.

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Un casi que también vivió un Samuel Tallón que, en esta ocasión, cambió su habitual indumentaria ajedrezada del Ferrol Atletismo por la azulada naronesa para firmar su mejor marca personal en los 600 metros –1:25.87–, ser tercero y pelear por el segundo lugar en las pistas de Albacete. Una posición que asimismo ocuparon sus compañeros provisionales Guillermo Ortigueira y Mateo Fernández, en 1.500 obstáculos y el concurso de salto de altura, respectivamente, con otra buena noticia para la delegación local ya que también Fernández logró su mejor registro hasta la fecha, con un salto de 1,73 metros.

Unos lugares de privilegio de los que se quedaron muy cerca Martín Barredo en 300 metros y Xoán Galego en pértiga, así como un equipo de relevos de 4x300 que aprendió de los errores cometidos en el Campeonato Gallego disputado en A Malata para ser cuartos.

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Y mientras sus compañeros asaltaban las pistas en Albacete, las naronesas hacían lo propio en el País Vasco. En unas instalaciones de Durango, que en citas previas no habían favorecido los intereses del equipo masculino, ellas sí que pudieron tomarse la revancha. El grupo naronés firmó la tercera posición en Bizkaia y lo hizo dentro de la final B1 de este Nacinal sub 16. Un bronce que casi sabe a oro, a tenor de la escasa diferencia entre naronesas, el Image FDR de León y el Pamplona.

Las también “adoptadas” del club ferrolano Carla Rioseco e Irene García Nebril no tuvieron rival en los 1.000 y 3.000 metros, respectivamente, consiguiendo un triunfo que también celebraron Amelia Carrillo –1.500 obstáculos–, Antía Suárez –peso– y la también medallista nacional Ángela Lendoiro –disco–.

Noa Seoane firmó su mejor marca personal en longitud –4,67 metros– para ser segunda. Un lugar de plata en el que asimismo acabaron Alba Filgueira –600– y Ruth Lage –300 vallas–. El Narón siguió sumando puntos en unos concursos en los que siempre destaca, en esta ocasión con los bronces de Sara Cañedo, en martillo, y Carla Quintián, en jabalina.