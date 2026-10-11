El minuto mágico de Jandro le da el triunfo a O Esteo
Con dos goles, el pontés le dio la vuelta al marcador ante el 5 Coruña (3-4)
O Esteo no dejó enfriar mucho el ambiente para tomarse la revancha ante un 5 Coruña que se había impuesto a los de As Pontes en la Copa Galicia hace menos de dos semanas. Los de Iván López, todavía con ese duelo presente, presentaron su venganza con Jandro como ejecutor protagonista.
Lo hizo en el último minuto con dos dianas con las que, primero, lograba el empate a tres tantos, mientras que la puntilla llegó en el 39:59, con su segundo gol y la consecuente alegría en las filas pontesas. Previo a estos tantos, O Esteo se había adelantado gracias a Adri, si bien le había tocado remar de nuevo para que Matos colocase la igualada (2-2) en el 34.
Con el 3-2 de Tojo el choque parecía mas o menos encarrilado para los de A Coruña, hasta que llegó Alejandro Montero. Los de la villa vuelven así a ganar tras dos jornadas sin sumar, endonsándole al conjunto herculino su primera derrota de este ejercicio.
Ficha técnia
5 Coruña: Iván, Yerai, Tojo, Iago Calvo, Pablo –equipo inicial–, Xoel, Mejuto, Gandoy, Estraviz, Xavi Mereias, Dani, Héctor, Iago Ponte y Kevin.
O Esteo: Xeito, Sergio, Adri, Jandro, Rubén –equipo inicial–, Beceiro, Troncho, Matos, Adrián R., Mateo, Martín y Regue.
Goles: 0-1, min. 17: Adri; 1-1, min. 26: Iago Ponte; 2-1, min. 28: Yerai; 2-2, min. 34: Matos; 3-2, min. 37: Tojo; 3-3, min. 39: Jandro; 3-4, min. 39.
Árbitros: Óscar Luis Gulín Piñeiro, Pablo Enrique Guntín Garrido y Susana Álvarez Jaimes. Amonestaron con amarilla a los locales Mejuto, Gondoy y Héctor, a este último en dos ocasiones por lo que fue expulsado. Por O Esteo vio cartón Adrián R.