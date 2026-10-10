Las jugadoras del Costa Ártabra inician la liga con "ventaja"

El equipo ferrolano, en una de sus sesiones de entrenamiento Ismael Fernandez

Una semana después del inicio oficial de la competición liguera, es el turno de las jugadoras del CB Costa Ártabra, a las que el calendario de Primera División les dio un inesperado descanso en la primera jornada de la competición. Unos días extras más de preparación que terminan el domingo con su debut delante de su afición –17.00 horas, pabellón Gómez Noya– ante un Maristas Coruña que, por su parte, ya se estrenó y ya perdió en esta campaña. Esa será la ventaja de las pupilas de Samuel Penín, con todos sus rivales ya con experiencia y con las ferrolanas pudiendo abrir su calendario con cierta información.

Las ferrolanas comienzan una campaña “desbordadas”, ya que el preparador ha tenido, incluso, que hacer una criba de nombres para cubrir las doce fichas pemitidas por la Federación Galega. “Hemos tenido que hacer una selección entre jugadoras que perfectamente podrían formar parte de la plantilla. No es una situación demasiado habitual en la categoría y habla muy bien de la respuesta que hemos tenido”, señala Penín.

Muy contento con el trabajo de todas, con y sin ficha, con una mezcla de juventud, cantera y potencial, regresan a las filas ferrolanas María Coira, del Instituto Rosalía, así como Ana Porto, del Movistar Estudiantes, en donde se proclamó plata nacional júnior y ahora afronta su primer año sénior en casa.

Con la renovación de Carla Arteaga, también continúa otra Porto, Marta, formando así en el primer equipo local las tres hermanas. La continuación de Icía Rodríguez y Sara Vázquez, así como el fichaje de Berta Veiga, procedente del Pumarína, conforman este nuevo BBCA.