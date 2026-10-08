Damián Suárez se sacude el polvo de Ceuta para competir en Tenerife

Suárez, en la competición mundial de Pontevedra JCDFotografía

El cedeirés Damián Suárez tiene todavía dos oportunidades para poner el broche a una gran campaña, ligeramente emborronada por la violenta caída sufrida al inicio del ciclismo hace una semana en Ceuta, y que le obligó a retirarse de una Copa de Europa absoluta en la que se olía un buen resultado. El triatleta júnior da el salto ahora a Tenerife a una nueva prueba continental en formato sprint que vivirá su salida el domingo a las 13.30 horas.

Una segunda edición de la competición internacional tinerfeña que si bien iba a ser la última en el calendario en territorio estatal del cedeirés ha pasado a ser la penúltima, tras la llamada del deportista del Delikia para tomar parte en la Copa de Europa a disputarse en Santa Eulària el día 31, en Ibiza, pasando así el local de isla a isla.

Una nueva competición continental en la que también figura entre las inscritas del deportista del Náutico de Narón Maite Jiménez-Orta. La flamante campeona de España, precisamente, en distancia corta vuelve al trofeo europeo y lo hace asimismo el domingo a las 11.30 horas.