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+Deportes

Damián Suárez se sacude el polvo de Ceuta para competir en Tenerife

El triatleta cedeirés, tras la aparatosa caída sufrida en la ciudad autónoma, vuelve con más ganas a la Copa de Europa

Redacción Ferrol
08/10/2026 14:46
Suárez, en la competición mundial de Pontevedra
Suárez, en la competición mundial de Pontevedra
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El cedeirés Damián Suárez tiene todavía dos oportunidades para poner el broche a una gran campaña, ligeramente emborronada por la violenta caída sufrida al inicio del ciclismo hace una semana en Ceuta, y que le obligó a retirarse de una Copa de Europa absoluta en la que se olía un buen resultado. El triatleta júnior da el salto ahora a Tenerife a una nueva prueba continental en formato sprint que vivirá su salida el domingo a las 13.30 horas. 

Una segunda edición de la competición internacional tinerfeña que si bien iba a ser la última en el calendario en territorio estatal del cedeirés ha pasado a ser la penúltima, tras la llamada del deportista del Delikia para tomar parte en la Copa de Europa a disputarse en Santa Eulària el día 31, en Ibiza, pasando así el local de isla a isla.

Una nueva competición continental en la que también figura entre las inscritas del deportista del Náutico de Narón Maite Jiménez-Orta. La flamante campeona de España, precisamente, en distancia corta vuelve al trofeo europeo y lo hace asimismo el domingo a las 11.30 horas.

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