Un derbi con alegrías para todos entre Fendetestas y Ferrol

Rugby. Fendetestas As Pontes-Ferrol Jorge Meis

El mejor rugby gallego volvió el pasado fin de semana y lo hizo, además, para no hacer esperar a la afición local con un nuevo derbi entre el Fendetestas de As Pontes y el Rugby Ferrol. Un partido de rivalidad comarcal con el campo Evaristo Puentes como escenario y con dos conjuntos en plena reconstrucción como estrellas del espectáculo autonómico.

Con el marcador final de 0-59 y los primeros puntos para los de la ciudad naval –cinco, por triunfo y por bonus ofensivo–, el duelo resultó satisfactorio tanto para anfitriones como para visitantes. “Estamos a renovar por completo o equipo, debutaron tres rapaces da canteira e conseguimos xuntar dezaseis”, cuenta Xosé Montero, de la entidad pontesa, señalando la dificultad de ensamblar esta nueva formación tras la salida de varios de sus veteranos.

Un puzzle justo para recibir a sus vecinos, un Ferrol “óso”, como señala el pontés y ante el que “mentres puidemos, pelexamos”. Y eso fue, exactamente, hasta la recta final del primer tiempo, cuando los ajedrezados anotaron su tercer ensayo con transformación y en el inicio de un segundo en el que se lesionó Rafa Laherran.

Una ausencia muy sensible para los de la villa y que además los dejó con los justos, en número y en gasolina. Aquí el Ferrol fue conquistando espacio en el campo y en el marcador, frente a un Fendetestas que, como año, sigue dando guerra en cada renacimiento. “Vai ser unha tempada dura, pero hai que ir en progresión”, añadía Montero.

Agradable sorpresa

Y también con el cartel de “en construcción” llegaba al Evaristo Puentes el Rugby Ferrol del técnico Javier Parga, Chester. Una “semana cero”, como la definió el preparador que se cerró con un triunfo en el que el preparador destaca “más que ganar, la forma en la que se jugó. Los chicos han cogido muy bien los conceptos que están trabajando y, aunque queda margen de mejora, estamos muy orgullosos por la victoria y cómo lo hicieron”.

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Un triunfo que supuso una grata sorpresa en las filas ferrolanas al ver en el campo pontés la evolución de los suyos. “En un derbi siempre hay esa rivalidad, siempre ilusiona y ganar siempre es un empujón, un aliciente”, añade el técnico. “El Fendetestas en un equipo duro, aguerrido, que trabaja mucho. Los dos estamos a principio de la temporada y hay cosas que limar”, subraya Chester ya con cinco puntos en el casillero ajedrezado. Un duelo que les costó “al principio, pero con el paso de los minutos, la forma física e irnos ajustando un poco más, sí que se hizo notar al final de la primera parte y todo lo que fue la segunda”, apunta.

Un buen comienzo para un conjunto con, incluso, jugadores que debutaban, como fue el caso de Andrés Gómez, ala, o nombres con pocos duelos a sus espaldas o retornados. Tras sólo una jornada la Liga Galega vive su primer parón, tras el que le tocará el turno a A Malata para el regreso de la disciplina a este campo, recibiendo a otro de los que se espera terminen arriba –"nos meto en esa terna, también con el Muralla”, comenta Chester–, el Pontevedra, con el Mareantes recibiendo a los ponteses.