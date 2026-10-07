El tándem Vigo-Ameneiro sella el subcampeonato de su evento

La dupla formada por Vigo y Ameneiro, durante la competición Cedida

La cancelación de la carrera que se iba a disputar en la localidad china de Longyiu, cuarta y última del Campeonato de Asia-Pacífico de rallys, asegura matemáticamente el subcampeonato para la dupla formada por Édgar Vigo y Fátima Ameneiro. Con esta suspensión, la general de este certamen, organizado por la FIA, se define con los resultados de las tres exigentes citas disputadas con anterioridad, en Nueva Zelanda, India e Indonesia.

“Este subcampeonato es el reflejo del muchísimo trabajo en un año que ha sido sumamente complicado”, reconoció Vigo tras saberse subcampeón de este certamen. El piloto, de hecho, recordó que “competir en las antípodas exige una gestión inteligente de los recursos y una fortaleza mental enorme”. En este sentido, a partir de ahora el equipo fenés abre una ronda de contactos institucionales y privados de cara a sus nuevos proyectos deportivos.

Humano

Por su parte, la copiloto Fátima Ameneiro hizo mención al lado más humano de esta experiencia internacional al recordar que “nos hemos enfrentado a culturas totalmente diferentes a la nuestra, un choque que siempre intentamos vencer con nuestra mejor sonrisa y con un profundo agradecimiento por la cálida bienvenida que recibimos en cada uno de los países que visitamos. Es un orgullo inmenso y queremos dedicarle este subcampeonato a todas las personas que nos han apoyado”.

Este logro pone el broche a una temporada que no ha sido nada sencilla. Además de por la exigencia logística y mecánica de competir en superficies muy diferentes, el tándem de Ferrolterra tuvo que enfrentarse a un choque cultural y climatológico en cada destino. Sin embargo, la capacidad de adaptación mostrada por Vigo y Ameneiro acabó dando sus frutos con el subcampeonato.