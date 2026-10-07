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+Deportes

El Balonmán Narón vivió su fiesta de presentación aunque sin la esperada victoria final

En A Casqueira, el también estreno del Pontedeume como local finalizó con otro traspié

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
07/10/2026 21:13
Balonmano Narón y el Tui
Las once dianas de Eimil no impidieron el traspié amarillo
Jorge Meis
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Las celebraciones no pudieron llegar, desgraciadamente, en forma de victoria en los primeros duelos que Armecons Pontedeume y Ojo de Nómada Narón disputaron en casa ante la SAR y el Tui, respectivamente. Una segunda jornada en la que la fiesta estuvo en las gradas de A Casqueira y A Gándara, con el público disfrutaron en el estreno liguero de los suyos. 

Una jornada que el club naronés aprovechó para llevar a cabo su espectacular presentación de formaciones, con la presencia de toda su cantera así como de la representación de los patrocinadores Control Vertical, Asesoría Prego, La Salmantina, McDonald’s y Ojo de Nómada –a los que se les hizo entrega de sus camisetas–, en un evento amenizado por el “speaker” Álex Aires.

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La alcaldesa Marián Ferreiro y el edil de Deportes, a la izquierda, acudieron a la celebración
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Un acto de unión y promoción que la entidad comenzó a poner en marcha, de esta manera tan vistosa el pasado año y que, como señala la presidenta, María Torrente, “hace familia”. La fiesta naronesa no pudo ser completa en esta ocasión, con la derrota de los sénior frente al Tui (28-32) en un duelo que comenzó muy igualado, con un 14-13 al descanso, pero que se decantó a favor de los tudenses en una segunda mitad con más errores de los de Basoa.

En A Casqueira también respondió el público eumés en el duelo ante uno de los candidatos a estar en cabeza, la SAR. Tras una primera parte de lucha constante e intercambio de golpes que finalizó 14-16. En la segundo, con los de Redondela más enchufados y un pequeño bajón local dio el triunfo visitante (24-27).

El club naronés organizó una jornada para la cantera en el Municipal de Cedeira

El balonmano llegó la pasada semana a Cedeira con una jornada lúdica y deportiva para los nombres más jóvenes organizada por el Narón. Una iniciativa que contó con una decena de participantes en el polideportivo local.

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Parte de los integrantes en esta iniciativa de promoción
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