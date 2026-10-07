El Balonmán Narón vivió su fiesta de presentación aunque sin la esperada victoria final

Las once dianas de Eimil no impidieron el traspié amarillo Jorge Meis

Las celebraciones no pudieron llegar, desgraciadamente, en forma de victoria en los primeros duelos que Armecons Pontedeume y Ojo de Nómada Narón disputaron en casa ante la SAR y el Tui, respectivamente. Una segunda jornada en la que la fiesta estuvo en las gradas de A Casqueira y A Gándara, con el público disfrutaron en el estreno liguero de los suyos.

Una jornada que el club naronés aprovechó para llevar a cabo su espectacular presentación de formaciones, con la presencia de toda su cantera así como de la representación de los patrocinadores Control Vertical, Asesoría Prego, La Salmantina, McDonald’s y Ojo de Nómada –a los que se les hizo entrega de sus camisetas–, en un evento amenizado por el “speaker” Álex Aires.

La alcaldesa Marián Ferreiro y el edil de Deportes, a la izquierda, acudieron a la celebración Cedida

Un acto de unión y promoción que la entidad comenzó a poner en marcha, de esta manera tan vistosa el pasado año y que, como señala la presidenta, María Torrente, “hace familia”. La fiesta naronesa no pudo ser completa en esta ocasión, con la derrota de los sénior frente al Tui (28-32) en un duelo que comenzó muy igualado, con un 14-13 al descanso, pero que se decantó a favor de los tudenses en una segunda mitad con más errores de los de Basoa.

En A Casqueira también respondió el público eumés en el duelo ante uno de los candidatos a estar en cabeza, la SAR. Tras una primera parte de lucha constante e intercambio de golpes que finalizó 14-16. En la segundo, con los de Redondela más enchufados y un pequeño bajón local dio el triunfo visitante (24-27).

El club naronés organizó una jornada para la cantera en el Municipal de Cedeira El balonmano llegó la pasada semana a Cedeira con una jornada lúdica y deportiva para los nombres más jóvenes organizada por el Narón. Una iniciativa que contó con una decena de participantes en el polideportivo local.