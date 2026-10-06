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+Deportes

Siete títulos se quedan en Esteiro en el Gallego de kárate

Álvaro Dopico, Sara Torrecilla y Lía Penabad consiguen el oro en el Gallego cadete y júnior, con Eliseo Penabad, Marta González y Marcos López brillando en la Copa Máster

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:23
El medallero local destacó especialmente en la modalidad de kumite
El medallero local destacó especialmente en la modalidad de kumite
Jorge Meis
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Con un número tan redondo como 24 finalizó el medallero de una destacada participación comarcal en el Campeonato Gallego de kárate cadete, júnior y sub 21 y la Copa Máster que tuvo en el pabellón de Esteiro su sede. 

Con la Federación Autonómica confiando una vez más en Ferrol para acoger una cita de máximo nivel, la delegación local de la Escuela Superior de Kárate de Narón –ESKN–, Grupo Bazán, Bunkai Ferrol, Kárate Cedeira, Artes Marciales Fene y Shiai Narón brilló de una manera especial en casa, delante de su afición para conseguir más de una veintena de metales, con siete de oro.

La ESKN realizó un gran papel de la mano de su cantera
La ESKN realizó un gran papel de la mano de su cantera
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Tres de estas primeras posiciones fueron para la familia Penabad González, ya que tanto Lía Penabad como su madre Marta y su padre Eliseo y fueron los mejores en kata júnior, veteranos 2 +46 años y en el caso de este último subiendo también al cajón en kumite. Un medallero del Grupo Bazán en el que también estuvieron Mariana Simión, compartiendo cajón con Penabad en técnica júnior al ser tercera, mientras que su compañero Pablo García fue plata en kumite +70 cadete.

En la competición de base, la ESKN fue una de las más destacadas, con seis lugares de podio, destacando los títulos autonómicos del internacional cadete Álvaro Dopico y de la júnior Sara Torrecilla, en -52 y -53 kilos, respectivamente. Un oro que rozó el hermano del primero, Alejandro, en -70 cadete, tras una gran actuación.

También lo fue la protagonizada por los júnior Uxía Piñeiro y Samuel Roca, con una plata y un bronce en sus respectivos grupos de peso corporal. Cerrando también su participación con un oro estuvo el veterano naronés Marcos López, del Shiai, en -75 kilos. Por su parte, el Bunkai tuvo el sub 21 Bruno Díaz y en la cadete Sofía Ramos sus mejores resultados, siendo segundos en kumite, con Hugo Teijeiro y Pablo Carneiro, bronce.

La delegación del Grupo Bazán, con sus medallas
La delegación del Grupo Bazán, con sus medallas
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El asimismo club ferrolano del Renbukan cerró su participación en casa con cuatro medallas, con el nombre de sus canteranas Celia Lois –segunda en kumite sub 21–, la cadete Amalia Pardo, el júnior Xavier Alvariño y el también sub 21 Brais Higuera, todos ellos en combate, la modalidad más exitosa de la participación comarcal en esta prueba gallega.

Una fiesta del kárate autonómico de base que no se quisieron perder tampoco José Díaz –AM Fene– ni Elisa González –Cedeira–. Esta última firmando un celebrado doblete en cadete, siendo segunda tanto en kata como en kumite, mientras que el fenés fue tercero en combate júnior. El mejor kárate gallego no tardará el volver a Ferrol, ya que el próximo 15 de noviembre comenzará la liga autonómica. 

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