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+Deportes

Nuevo debut de Hugo López con un oro que también logra Alejandra Álvarez en Cantabria

Los nombres de la AD Ferrolterra fueron los mejores en sus pesos en la Supercopa de España

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:13
Álvarez y García, con sus trofeos y diplomas
Álvarez y García, con sus trofeos y diplomas
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La AD Ferrolterra comenzó una nueva campaña con varios movimientos entre su cantera pero, de nuevo, con presencia en el podio nacional. La entidad local acudió a la Supercopa de España de Cantabria para las categorías infantil y cadete, con Hugo López Pereira y Alejandra Álvarez Reina sumando sus primeros oros de la temporada. 

El internacional naronés lo hizo, además, cambiando de peso a uno superior, -55 kilos, si bien este salto no ha desequilibrado al cadete local que se impuso en la superfinal al también gallego José Antonio Prieto, dejando por el camino a otros cuatro adversarios.

Una primera plaza que asimismo logró Álvarez en infantil, en +63 kilos, con Alba Buzón, de Valencia, como víctima en la última pelea en Santander. Cerca de este podio se quedó su compañero Xabi Mauriz, cediendo por el bronce ante el asturiano Arturo Rodríguez. 

Una quinta posición muy meritoria en el que fue el estreno del naronés en esta franja de edad. Un debut que también lo fue para los hermanos José Luis y Lucía García, estrenándose en este trofeo con el séptimo lugar de esta segunda en infantil.

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