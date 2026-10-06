Los tres errores que privaron al Narón del oro en A Malata

Xoan Galego, en la prueba de pértiga Jorge Meis

El potencial del equipo masculino del Atletismo Narón colocaba a los azules como claros favoritos para celebrar el primer título autonómico de la campaña de base y que, además, se ponía en juego en casa, en las pistas de A Malata.

Sin embargo, una serie, concretamente tres, de imprevistos impidieron que la formación naronesa se hiciese con una medalla dorada. Una presea que, a pesar de esos contratiempos, fue finalmente de plata. El grupo naronés sufrió su primer traspié en una de sus primeras citas en este Campeonato Autonómico sub 16 por clubes, concretamente en una carrera de 300 metros vallas en la que uno de sus pocos nombres filiales, Mario García realizó una salida nula y fue descalificado.

El equipo local se sobrepuso a este incidente y fue sumando puntos para colocarse en cabeza y ponerle el lazo al título en las pruebas de relevos. Si bien, a pesar del trabajo previo realizado, las cosas no salieron en la formación naronesa, que simplemente tenía que puntuar para celebrar el título en A Malata.

El equipo naronés, a la izquierda, en el podio ferrolano Cedida

Primero fue en un 4x100 en el que la última de las postas se entrega fuera de la zona, si bien al Narón todavía le quedaba la bala de un 4x300 que, increíblemente, tampoco salió. Un cambio de calle de uno de sus corredores llevó a la tercera eliminación naronesa y a ver cómo se le escapaba el título entre los dedos. Unos errores sobre los que esta formación ya estuvo trabajando de cara a no repetir en un Campeonato de España que se disputa el próximo fin de semana.

Si bien estos tres contratiempos le quitaron el oro al Atletismo Narón, su ventaja les permitió seguir siendo segundos, gracias a muchos más resultados buenos que estos tres citados. En esa lista figura el doblete del medallista nacional Antón Díaz, campeón tanto en 3.000 marcha como en jabalina, con un primer lugar que también firmó su compañero Enrique García en el mil. Miguel Benasach –3.000–, Martín Barredo –300–, Guillermo Ortigueira –1.500–, Samuel Sabín –100– y Mateo Fernández –100 vallas– fueron segundos, con Fernández consiguiendo también el bronce en altura. Una posición que dobló Xoán Galego en pértiga y martillo y que redondeó Jorge García en disco.

Ellas, también en el cajón

En la competición femenina, la baja de su marchadora Sara Mauriz dejó al club naronés huérfano de puntos en esta prueba, finalizando en la quinta posición. Ruth Lage –300 vallas, Antía Suárez –peso– y la filial Amelia Carrillo –1.500 obstáculos– vencieron en sus citas, con Ángela Lendoiro siendo segunda en disco y tercera en longitud, mientras que Paula García fue bronce en triple.

Equipo del Ferrol Atletismo Cedida

Una tabla femenina en la que el Ferrol Atletismo, con un equipo conformado en su totalidad por nombres locales, fue sexto, a sólo diez puntos de las naronesas. El conjunto anfitrión celebró en casa el triunfo de Carla Rioseco –1.000– y de la cedeiresa Irene García Nebril –3.000–, además de las segundas posiciones de Lorena Piñeiro –600–, Sabi Ganou –300– y Noa Seoane –100–, en unos puestos de privilegio en los que también estuvo Claudia Garrido, tercera en 100 vallas en este regreso de Ferrol.