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+Deportes

El Basketmi Ferrol muestra su potencial al ganar a los lusos en el Torneo Internacional de Ferrol

El equipo de Paula Vidal se impuso al Lisboa y Oporto en la primera edición de esta cita

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:09
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El conjunto anfitrión recibió el trofeo de la mano del edil de Deportes, Ricardo Aldrey
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Desde este año Ferrol cuenta con su primer Torneo Internacional de baloncesto en silla de ruedas. Una iniciativa puesta en marcha por Basketmi y Concello que vivió su primera edición el pasado fin de semana en el pabellón del Ensanche.

Además del nacimiento de esta nueva cita en el calendario deportivo de la ciudad y dando así el espacio que se merece al deporte adaptado, la afición local pudo disfrutar de las dos victorias del conjunto anfitrión, dirigido por Paula Vidal. El grupo ferrolano superó con nota el reto de medirse al Lisboa y al Oporto “demostrando desde el primer partido que estaba preparado para competir al máximo”, como apuntó su técnica.

Intensidad, trabajo colectivo y una gran actitud fueron las armas del grupo anfitrión. Un equipo que ha demostrado su evolución a lo largo de una pretemporada que está a punto de finalizar, ya que el Abeconsa Basketmi Ferrol volverá a rodar en la ahora denominada Liga Bequal a finales de este mes, concretamente el sábado 31, debutando en la categoría de plata nacional también en casa ante el Basquet Girona.

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