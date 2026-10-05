Marcos Casal Iglesias, remeiro cedeirés: “O beach sprint foi a nosa aposta e hai moito traballo detrás”
O deportista sub 19 foi triplo campión con España na Copa da Xuventude de Figueira da Foz
Durante este verán o cedeirés Marcos Casal Iglesias “infiltrouse” como o único remeiro do norte nunha selección española de beach sprint conformada, a excepción do seu, por nomes da Comunitat Valenciana e de Andalucía. O deportista do Remo Cedeira viviu varios meses nun continuo vaivén entre a vila e Los Alcázares, en Murcia, máis de mil quilómetros de ida e volta en cada viaxe que hai uns días tiveron unha máis que merecida recompensa polo traballo e a aposta realizada por Casal e o seu técnico, Chema Hermida, nesta espectacular modalidade de remo.
Casal regresou en coche de Figueira da Foz, en Portugal, con tres medallas de ouro na súa maleta, froito da boa competición realizada na Copa da Xuventude lusa e na que fixo pleno, gañando as tres probas nas que participou: dúas de dobre scull e a de remudas, converténdose así nun novo “golden boy” de Cedeira.
Todo un fito na historia dunha modalidade en cueiros en Galicia e que nin conta con campionato autonómico, pero si cun triplo campión internacional. Casal fixo equipo para esta proba con Diego Molina –Regatas de Alicante–, nun bote que “se decidiu fai unhas semanas. Estivemos adestrando en Murcia a semana antes do Europeo –disputado en La Línea de la Concepción”, conta Casal xa, por fin, na casa, “e seguimos adestrando toda a semana antes de viaxar a Portugal”.
Un tándem que, sen competicións previas nas súas costas, xa sabía que algo bo podía saír da súa unión. “Os dous quedaramos moi, moi preto de entrar ao Mundial. Entón sabiamos que o bote ía responder. Pero non sabiamos se os rivais ían ser do Mundial, se non...”, engade o de Cedeira.
E si, o bote de Casal e Molina tivo que enfrontarse con tripulacións que estarán no próximo Campionato do Mundo sub 19 , respondeu e eles foron os gañadores. Non unha nin dúas veces. Foi un triplete o protagonizado por esta parella, sendo estrelas de tres das catro medallas do combinado español.
E en todas esas finais impoñéndose a unha Italia que marchou “escaldada” para a casa. “O que fixemos moi ben foi gañar a primeira toma de tempos os tres días”, conta un novo pero xa moi experimentado nesta modalidade Casal. “Así despois tivemos uns cruces máis doados para poder chegar á final máis tranquilos que os italianos, que nas súas semifinais tiveron que dalo todo”, engade.
A matar
Unha Copa da Xuventude que, nesta ocasión, cambiou o seu formato de competición en relación a outras citas, o que permitiu que Casal e Molina conseguisen dous ouros nas mesmas probas, o dobre scull, gañando tanto o venres como o sábado –ademais houbo máis tempo dos dez ou quince minutos habituais entre semis e finais, ao disputarse entre elas as citas, neste caso, femininas– e pechando unha gran semana coas súas compañeiras Cristina Pilar Noland y Lena Iguzquiza gañando unha, para eles, novidosa proba de remudas.
Todo un maratón de probas e emocións no que “o segundo día, na primeira regata si que nos encontramos un pouquiño máis cansos, mais despois pola tarde que remamos a semifinal xa nos enchufamos. Vimos que os italianos e os alemáns pelexaron moito e dixemos ‘xa, agora hai que matalos’”, confesa o cedeirés. E trazando un plan sen fisuras co seu adestrador para aproveitar ese cansazo dos azzurros, chegou a segunda medalla. “Aguantádelles na saída por diante e xa veredes como na virada eles non van poder aguantar”, recorda Casal que lles dixo o técnico.
E así foi: “Saímos con moita vantaxe e gañamos”. Ao día seguinte, a competición de remudas chegou coma un premio, xa que de inicio era una competición para “pasalo ben, pero se podiamos gañar, gañabamos”. O do Remo Cedeira fixo equipo con Noland na embarcación mixta –tamén remaban un só feminino e outro masculino– e “non remaramos nunca xuntos, non sabiamos quen ía remar”, subliña Casal.
E, de novo, Italia esperaba na final. Unha selección coa que xa mediran forzas nunha toma de tempos diferente e coa que volveron coincidir na final. “Foi unha proba moito máis explosiva, máis rápida. Había que estar moi atentos, porque aí gañaba quen menos erros cometía”, explica o cedeirés, sinalando, por exemplo, como as opcións de outras seleccións perdianse ao comer a boia ou por caídas ao desembarcar.
Sen Olimpíadas
Tres ouros internacionais, os primeiros de Casal coa selección española, que chegaron para o da vila tras unha lesión –unha escordadura de xeonllo– que lle impediu optar a outro dos seus grandes obxectivos deste ano, pelexar por estar nas Olimpíadas da Xuventude de Dakar.
“Fixen un desembarque e fixen unha escordadura adestrando en Murcia e ao día seguinte os xuvenís tiñamos as probas para as Olimpíadas e non as puiden facer”, conta Casal que, como se comprobou, xa estaba plenamente recuperado para esta nova cita internacional.
Por ese motivo, cando o da vila aterrizou en Portugal, “non tiña unha expectativa real sobre o que iamos poder facer ou non. Viña de estar lesionado, tocado por non poder ir a Dakar... Entón era ver como saía o primeiro día e despois a partir de aí podiamos ir sabendo onde colocarnos”, sinala Casal, que agora ten que buscar un sitio privilexiado para estas tres medallas de ouro, “onde se vexan ben”, engade entre risos.
E que ensinar estes metais é o mínimo para un remeiro que xa é a referencia para a canteira, e non tan canteira, de todo o norte peninsular no beach sprint, esa modalidade olímpica en Los Ángeles 2028. E todo isto sen ter probas preto, sen poder acudir a Liga Nacional, sustentando o seu traballo en solitario, adestramentos en Cedeira con Hermida e preparando e confiando nunhas probas de acceso á selección que lle abriron a porta polos seus resultados e potencial.
“Moita xente ten experiencia en moitas regatas de clubes, de federacións. Aquí é cousa do meu adestrador que anda detrás de min para preparar isto”, di, “foi a nosa aposta antes de empezar a tempada. Era onde máis opcións tiñamos, xogamos as nosas cartas, sen ir cunha idea específica e ao final saíu. Hai moito traballo do meu adestrador”.
Un traballo que tamén compartiu co exinternacional de banco móvil Joaquín Montero –que asimismo formou coa selección nesta modalidade–. O traballo de Casal, sen dúbida, servirá de escaparate para que máis xente queira acercarse ao beach sprint. “Penso que podemos facelo, vai ir collendo sona e forza, e máis agora que vimos que persoas que só compiten dúas veces ao ano poden chegar á selección”, di un Casal que, ademais, vaticina unha posible celebración dun Galego no próximo ano.
“Agora estarei un par de días parado e logo, a construír a base do ano”
Casal non estivo, en absoluto, só na competición celebrada en Figueira da Foz. Moitos nomes do seu clube reuníronse para seguir ao seu compañeiro e apoialo na distancia. “Estaban todos pendentes”, conta, “aproveitando que estaban todos para adestrar á mesma hora que eu tiña a final. Estiveron todos porque, ademais, foron a Marín a unha regata”.
Un apoio que, sen dúbida, o cedeirés sentiu a case cincocentos quilómetros. Agora Casal pode, por fin, desfrutar da súa casa, tras un verán no que, por primeira vez, non puido estar para as Festas da Patroa. “Agora estarei un par de días parado e logo a construír a base do ano ben”,