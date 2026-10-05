Costa Ártabra y Básket Ferrol se exprimen con diferentes resultados

Alejandro Rivas anotó catorce puntos para el BBCA Jorge Meis

El mejor baloncesto autonómico masculino regresó a la comarca y lo hizo con el estreno del Costa Ártabra y el Básket Ferrol en liga y ejerciendo ambos como locales. Una primera jornada en la que el primer triunfo fue el BBCA de Isma Fernández, ganando en Caranza a un Cambre (100-70) que “durante muchos años nos ha puesto muchos problemas”, como señalaba el propio preparador.

En esta ocasión, las tornas cambiaron y fueron los ferrolanos los que complicaron, y mucho, el duelo a los visitantes. Eso sí, a pesar de la diferencia el preparador quiso señalar que “esta no refleja que haya sido un partido sencillo. Hemos conseguido abrirla porque mantuvimos nuestro nivel durante los 40 minutos, pero la sensación desde el banquillo fue de un encuentro competido y exigente”.

El BBCA puso sobre la pista lo trabajo en los entrenamientos en un duelo que comenzó apretado, con el Cambre muy acertado desde el exterior –anotó cuatro triples en el primer parcial– y con mucho ritmo ofensivo también de los ferrolanos (30-26). Más defensa en el segundo llevó al 49-40 al descanso, con 21 puntos de Ismaila Diatta en este arranque.

El Costa Ártabra mantuvo su nivel ofensivo y endureció su defensa, dejando al Cambre en sólo once puntos iniciando el último cuarto 71-51, en el que consiguieron su mejor anotación (29-19) para cerrar un gran partido y colocarse como los primeros líderes.

Casi remontada

La otra cara de la moneda le tocó en esta ocasión a un Básket Ferrol que a punto estuvo de darle la vuelta al marcador ante un Maristas Coruñas que finalmente se llevó el triunfo (70-80).

Un traspié que principalmente se gestó en un cuarto y medio inicial en el que los de Suso Varela entraron muy fríos al duelo, consiguiendo los herculinos una renta de más de 20 puntos. Los ferrolanos se sobrepusieron y con un trabajo de pico y pala consiguieron ponerse a dos puntos.

De hecho, con un triple, tuvieron la opción de ponerse por delante a falta de poco más de tres minutos para el final. “Fue una pena porque era clave para ganar el partido”, señala el técnico que vio cómo los suyos –que asimismo lidiaron con la lesión de Mauro–, tras ese mal momento inicial “presionaron, jugaban con agresividad ante un equipo con, en principio, muchos más argumentos que nosotros, sobre todo en los pívots”, añadía.