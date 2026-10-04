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Diario de Ferrol

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Fútbol sala

O Esteo se vio sorprendido por un rival que parecía tener controlado

El Racing de Mieres se llevó los tres puntos en el último minuto de un partido que empezó dominando

Redacción Ferrol
04/10/2026 20:54
Imagen de archivo de un partido de O Esteo en A Fraga
O Esteo, durante un tiempo muerto de un partido en A Fraga
Jorge Meis
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Dos goles en los últimos minutos del partido permitieron al Racing de Mieres sorprender a O Esteo y llevarse los tres puntos. Las contras montadas por la escuadra asturiana resultaron fundamentales para un resultado que, de todas maneras, parecía que iba a acabar del lado de la escuadra local por la cantidad de ocasiones de que dispuso, pero que no llegaron a convertirse en gol, a veces por la falta de precisión de los futbolistas de la escuadra local y otras por al cierto mostrado por el portero de la visitante.

De hecho, aunque la formación de la villa minera estuvo casi todo el partido por detrás en el marcador, su empuje en la segunda parte le hizo rescatar el empate a poco más de un minuto del final. Sin embargo, cuando su victoria parecía más cerca su adversario lo sorprendió.

O esteo  4-5  racing de mieres
O Esteo: Regue; Adri, Matos, Mateo, Beceiro –equipo titular–, Jandro, Troncho, Adrián Rodríguez, Alonso, Rubén, Sergio y Martín.
Racing de Mieres: Saúl; Carlos, Izan, Torralvo, Javier –equipo titular–, Alejandro Gómez, Kevin, Samu, César, Manel, Alejandro Álvarez, Roberto y Rubé.
Goles: 0-1, min. 14: Manel; 0-2, min. 15: Javier; 1-2, min. 19: Alonso; 1-3, min. 24: Manel; 2-3, min. 26: Troncho; 2-4, min. 37: Samu; 3-4, min. 38: Adrián Rodríguez; 4-4, min. 39: Adrián Rodríguez; 4-5, min. 40: Manel.
Árbitros: De Luís Iglesia y López Riveros (comité gallego). Mostraron tarjetas amarillas al local Beceiro y al visitante Izan.
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