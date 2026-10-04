O Esteo se vio sorprendido por un rival que parecía tener controlado

O Esteo, durante un tiempo muerto de un partido en A Fraga Jorge Meis

Dos goles en los últimos minutos del partido permitieron al Racing de Mieres sorprender a O Esteo y llevarse los tres puntos. Las contras montadas por la escuadra asturiana resultaron fundamentales para un resultado que, de todas maneras, parecía que iba a acabar del lado de la escuadra local por la cantidad de ocasiones de que dispuso, pero que no llegaron a convertirse en gol, a veces por la falta de precisión de los futbolistas de la escuadra local y otras por al cierto mostrado por el portero de la visitante.

De hecho, aunque la formación de la villa minera estuvo casi todo el partido por detrás en el marcador, su empuje en la segunda parte le hizo rescatar el empate a poco más de un minuto del final. Sin embargo, cuando su victoria parecía más cerca su adversario lo sorprendió.