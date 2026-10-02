O Esteo espera volver al triunfo ante el Mieres

O Esteo esperar volver a ganar en A Fraga Xosé Ferreiro

O Esteo regresa a casa y a la competición liguera con el ánimo de volver a la senda de la victoria tras sumar tres derrotas consecutivas (en la Copa de España en liga y en la Copa Galicia). Los de Iván López esperan sumar los tres puntos frente a un Racing de Mieres que acaba de retornar a la categoría de bronce del fútbol sala nacional (18.00 horas, en A Fraga).

A pesar de esos tres varapalos, el cuadro pontés afronta este encuentro “con moita ilusión e ganas de seguir medrando como equipo. O Racing de Mieres é un recién ascendido, pero sabemos que será un rival compricado, que chegará con moitas ganas demostrar o seu nivel. Teremos que facernos fortes, estar moi concentrados, ser intensos, minimizar os erros e levar o encontro a onde nos queremos”, apuntó el preparador Iván López.