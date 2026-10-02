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Fútbol Sala

O Esteo espera volver al triunfo ante el Mieres

El conjunto pontés encadena tres derrotas seguidas

Redacción Ferrol
02/10/2026 18:25
O Esteo esperar volver a ganar en A Fraga
O Esteo esperar volver a ganar en A Fraga
Xosé Ferreiro
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O Esteo regresa a casa y a la competición liguera con el ánimo de volver a la senda de la victoria tras sumar tres derrotas consecutivas (en la Copa de España en liga y en la Copa Galicia). Los de Iván López esperan sumar los tres puntos frente a un Racing de Mieres que acaba de retornar a la categoría de bronce del fútbol sala nacional (18.00 horas, en A Fraga).

 A pesar de esos tres varapalos, el cuadro pontés afronta este encuentro “con moita ilusión e ganas de seguir medrando como equipo. O Racing de Mieres é un recién ascendido, pero sabemos que será un rival compricado, que chegará con moitas ganas demostrar o seu nivel. Teremos que facernos fortes, estar moi concentrados, ser intensos, minimizar os erros e levar o encontro a onde nos queremos”, apuntó el preparador Iván López. 

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