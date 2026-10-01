Los Gallegos de atletismo y kárate completan otro supersábado local

Cita autonómica disputada en Esteiro Daniel Alexandre

Ferrol se prepara para un auténtico supersábado deportivo en el que, además de los partidos del Racing de Ferrol y O Parrulo en el campo y pabellón de A Malata, un tercer evento dará un ambiente muy especial a Punta Arnela.

Y es que las pistas de ­atletismo de la ciudad naval, que desde principios del año pasado volvieron a contar con actividad oficial, acogen la disputa de la primera gran cita autonómica del curso, el Gallego sub 16, comenzando a las 10.15 y finalizando a las 20.14 con la última carrera de relevos.

Una prueba organizada por la Federación Galega, en colaboración con el Concello, con la presencia de más de 200 nombres, entre los que estará el Ferrol Atletismo y el Narón. También mañana sábado otra competición de carácter autonómico recalará en Ferrol, concretamente en el pabellón de Esteiro, con motivo del Campeonato Gallego cadete, júnior y sub 21 de kárate, también con más de 200 nombres y con la presencia de los locales Grupo Bazán, Renbukan, Bunkai, Ares, ESKN, AM Fene y Cedeira.