La WFM Inés Prado supera todo para cerrar la Olimpiada de ajedrez

Prado, a la derecha, con sus compañeras de selección Cedida

La Olimpiada de ajedrez de Samarcanda finalizó con momentos imborrables para un Círculo Ferrolán de Xadrez que tuvo en esta importante competición de Uzbekistán a tres de sus integrantes: Inés Prado, Celia Rodríguez y Mariano Ortega.

La primera alcanzó su sueño de formar con España en esta cita internacional, si bien una indisposición durante esta prueba le impidió disfrutar de manera completa de esta experiencia, al ser ingresada durante unas horas en el hospital tras la sexta ronda de la competición.

A pesar de esta complicada situación, la WFM ferrolana retornó a la fecha más importante en el ajedrez internacional para cerrar su participación con otros tres triunfos, que se sumaban a otras dos victorias, un empate y una derrota. Un empuje de Prado que, aunque no era el resultado que esperaban, permitió a la selección estatal terminar en la vigésimo cuarta plaza entre 189 equipos, después de firmar seis triunfos –Honduras, Uzbekistán 2 y 3, Filipinas, Colombia y Croacia–, tres tablas y dos traspiés.

Por su parte, tanto la WCM Rodríguez como el IM Ortega formaron con los combinados de Cabo Verde, terminando en las posiciones 144 y 130, respectivamente.

Mientras, en Ferrol tuvo lugar el XXXI Torneo Sub 2400, con los deportistas del Círculo Ferrolán David Buitrón, Pablo Garrido, Ángel Ceregido y David Iglesias en la primera, segunda, cuarta y quinta posición.