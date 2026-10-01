Damián Suárez restringe territorio para volver a la cita continental

Suárez, en la competición pontevedresa de la pasada semana JDCFotografia

Casi mil kilómetros para que el cedeirés Damián Suárez Couto pueda, ahora sí, brillar con toda su potencia. Esa es la distancia que separa la última parada del deportista del Natación Cedeira Delikia, Pontevedra, de la que desde ayer es la siguiente, Ceuta. Una ciudad autónoma en la que se disputa la Copa de Europa absoluta de triatlón, de nuevo en distancia sprint, y a la que el todavía júnior Suárez llega con la clara intención de mejorar su actuación de hace una semana.

Si bien pasar del vigésimo primer lugar al decimotercero en el Campeonato del Mundo de su categoría fue todo un avance en la competición pontevedresa, una penalización privó al de la villa de un resultado mucho mejor. “Sé que tengo mucho más que dar y está a punto de salir a la luz, no veo esto como una derrota sino como una oportunidad”, señalaba Suárez al término de la cita en la ciudad del Lérez.

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Y esa nueva puerta puede abrirse este domingo en un trofeo continental que ya le ha dado un par de alegrías al de Cedeira esta campaña. Eso sí, en el grupo júnior, con su victoria en Quarteira y su segunda posición en Torremolinos, brillando también en la cita absoluta de Wels, en Austria, al cruzar la meta como decimocuarto.

La carrera masculina comenzará el domingo a las 13.30 horas y será retransmitida por Teledeporte. Un evento deportivo que supone el primero de este nivel desde la llegada de más 80.000 personas a través de la frontera con Marruecos.