Marcos Casal vuelve a vestirse de rojo para la Copa de la Juventud

Casal, en el pasado Campeonato de España Cedida

El periplo estival de Marcos Casal se extiende también a la época otoñal. El deportista del Remo Cedeira, que finalmente tras varias semanas de concentración y pruebas con la selección española no pudo estar con el combinado español en el Campeonato de Europa de La Línea de la Concepción, sí que podrá durante esta semana volver a enfundarse la equipación estatal.

Marcos Casal “sacrifica” la Patrona por la selección española Más información

Lo hará en una Copa de la Juventud de beach sprint que desde mañana se disputa en las aguas de Figueira da Foz, en Portugal. Casal forma en el equipo español sub 19, junto con otros siete nombres, todos ellos procedentes de unas entidades del Mediterráneo en las que esta modalidad de remo está más extendida.

El de la villa es el único deportista “del norte” e inicia esta competición internacional tras unas breves vacaciones en casa a las que siguió otra concentración con el combinado español, diez días antes de una cita a la que la delegación española llegó el miércoles.

Si bien, será el viernes cuando Casal pise la arena portuguesa para disputar las primeras mangas en la modalidad de doble scull, formando equipo con Diego Molina –Club de Regatas de Alicante–, recientemente convocado para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. Ambos deportistas formarán también en el equipo de relevos que completan sus compañeras de selección Cristina Pilar Noland y Lena Iguzquiza en esta cita con más de un centenar de nombres procedentes de trece países.