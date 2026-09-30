Armacons Pontedeume y Ojo de Nómada Narón abren la liga con diferente sabor

Los eumeses juegan este sábado en A Casqueira BMP

Armecons Pontedeume y Ojo de Nómada Narón iniciaron una competición liguera, que esta campaña vuelve al formato de grupo único, con luces y sombras. Los claros llegaron gracias a la victoria del grupo eumés que se impuso en su visita al Línea 21 Max Colchón (25-29) en un duelo que, en sus primeros compases, parecía iba a ser más plácido de lo que finalmente fue para los de Álex Piñeiro.

Las cosas le salían a los eumeses que con su sólida defensa frenó el ataque coruñés mientras ellos se distanciaban, lo que les permitió llegar casi a la mitad dela primera parte con un marcador de 3-8. Un fulgurante arranque que dio pasó a un bajón que aprovechó el Línea 21 para acercarse al descanso (10-11). Unos discretos minutos en los que, por momentos, el grupo anfitrión se puso por delante.

El Pontedeume mantuvo la tranquilidad, reorganizó su defensa y tomó mejores decisiones en ataque para tomar de nuevo la iniciativa y abrir una brecha en la recta final que llegó a ser de seis tantos, quedándose finalmente en cuatro. Los catorce goles de César Filgueiras fueron clave en este primer triunfo de la campaña, que brilló en la vanguardia eumesa junto con Mario González, con siete dianas.

A mejorar

Su próximo rival, ya en A Casqueira, será un SAR Globalmar que fue verdugo del Narón en su estreno liguero (34-23), también a domicilio. Un partido al que los amarillos llegaban ya con muchas bajas para medirse al ganador de la final a cuatro del pasado año. El grupo de Basoa aprovechó su gasolina inicial, apoyado en su defensa y portería para no descolgarse del encuentro en Rendondela.

Sin embargo, conforme iban pasando los minutos, también se sumaban las imprecisiones, con muchas pérdidas no forzadas que pasaban a ser contras rivales, aumentando su ventaja hasta los once finales. El Tui, el sábado en el pabellón de A Gándara, será su siguiente adversario.