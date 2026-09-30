Antonio Polo comanda al Grupo Xuvenil en una buena Baixada do Umia para los locales

Xoel Timiraos y Daniel Ferro, en el cajón pontevedrés Fegapi

Algunos nombres que en la jornada anterior habían participado en la prueba de la Liga Galega de kayak de mar en Marín, repitieron día de competición, ahora en agua dulce, para participar en la XXXII Baixada do Umia, con un total de 255 nombres procedentes de casi una treintena de clubes.

Ese fue el caso del cabanés Hugo López, oro júnior el sábado y sexto el domingo en este descenso de siete kilómetros. Una prueba en la que también hubo victoria para la comarca, con el veterano del Grupo Xuvenil pontés Antonio Polo ganando de manera cómoda la cita de K-1.

Muy cerca de esta primera posición se quedó el también deportista de la villa Xoel Timiraos Pico, segundo en cadete, a tres segundos del triunfo, en un podio completado por su compañero Daniel Ferro Franco. El Club KDM de Cabanas también estuvo en este cajón pontevedrés con la plata del sénior Mateo López Anca, asimismo muy cerca de cruzar la meta en primera posición, y el bronce de la veterana Mónica Filgueiras García.

Kayak de mar | Estreno de Elena Corrales, del Folixa, en la cita de OC1 de la Liga Autonómica La tercera cita de la Liga Galega de kayak de mar supuso el debut de la internacional del Folixa Elena Corrales en esta modalidad en OC1 diez kilómetros, un grupo en crecimiento entre ellas. Una prueba disputada en Marín en la que el KDM consiguió un oro gracias a su júnior Hugo Méndez.