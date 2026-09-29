Mateo García de los Reyes Luque, Club Pádel San Mateo: “Creo que el éxito de todo es que me encanta lo que hago”

García de los Reyes recuerda los inicios de la entidad Daniel Alexandre

El Centro San Mateo de pádel cumple en poco menos de un mes dos décadas de vida, si bien estas instalaciones de referencia de la disciplina, no sólo en la comarca sino en toda Galicia, tienen en realidad la fortuna de contar con dos cumpleaños.

El primero, por ese 20 de noviembre de 2006 y al que se podría añadir un segundo nacimiento del club que, con mucho trabajo, al igual que la primera vez, resurgió literalmente de sus escombros después de esa, por aquel entonces, denominada borrasca Klaus en 2009. Fue ese momento el primero que, sin duda, se le viene a la mente a Mateo García de los Reyes Luque, uno de los fundadores de esta entidad, cuando piensa en estas últimas dos décadas.

Me gustaría que fuese una ciudad de la raqueta, con tenis, pádel, pickelball...

“Se cayó el club, lo levantó entero, el bar, las dos naves... Fue una parada brutal, seis meses sin facturar y fue un momento jodido. Hubo que volver a rehacerlo todo”. Y es que cabe recordar que por aquel entonces este recinto era el segundo que se abría en Galicia, el primero de sus características –sin ser en nave industrial– y estaba pensado para otro tipo de inclemencias meteorológicas. “Pero con vientos de 160 kilómetros por hora... Me ayudó muchísimo mi padre y el arquitecto municipal de Ferrol”, recuerda García de los Reyes en esos momentos que como el define “me vuelvo a poner la capa de superpoderes de la mujer de verde” y a seguir.

Quizá este deportista ferrolano ligado a la raqueta durante toda su vida –primero la de tenis y posteriormente pádel– celebre este segundo aniversario, ya que el primero ya lo festejaron él, su equipo y gran parte de su alumnado hace unas semanas, aprovechando todavía la época estival, disfrutando de música en directo y sin faltar comida y bebida para los asistentes a este festejo por 20 años de vida.

Mantener en el tiempo

“Pasaron rápido, muy rápido. Se proyectó en 2005 y se abrió al año siguiente, desde cero, todo era campo”, cuenta García de los Reyes, señalando que otro de los, en principio, lugares de emplazamiento había sido Mougá. “En tres años cogí mucho terreno en los alrededores para intentar ampliar pero a nivel burocracia es todo muy lento”, señala este socio fundador de un San Mateo que en la actualidad cuenta con siete pistas, cuatro cubiertas y tres al aire libre.

Y es que en la mente de García de los Reyes esos terrenos naroneses con los que comparte nombre podrían convertirse en “una ciudad de la raqueta. Poder tocar el tenis, de donde vengo, el pickelball... Hacer como una especie de sinergia de estos deportes”, cuenta este profesional que suma más de 30 años como docente y que como fundador y ahora único encargado del Pádel San Mateo cuenta con seis personas en plantilla y con un volumen de alumnado en época invernal de unas 300 personas. Y muchos de estos nombres con él prácticamente desde el principio, como recuerda.

Parte del equipo local Daniel Alexandre

“Tengo un monitor al que le doy clase de tenis desde que tenía nueve años y ahora tiene treinta y pico. Isa Domínguez, campeona del mundo, lleva dieciséis; Pablo, otro monitor, que empezó conmigo cuando tenía doce, ahora tiene 24 y es número dos de Galicia. Tengo un equipazo. Los camareros, estudiando su oposición, la chica de la limpieza que empezó cuando Mateo –su hijo que, a pesar de que su padre quería que hiciese surf, o cualquier otro deporte, sigue la estela familiar de raqueta– tenía tres meses”, cuenta, “y tengo unos clientes que solamente conocen mi club. Eso no es fácil de mantener en el tiempo”.

Para García de los Reyes los motores que han movido este centro en estas dos décadas, además de un evidente volumen de trabajo, han sido “la familiaridad y la profesionalidad”, junto con la evidente pasión de este por la enseñanza.

Piel de gallina

“Yo creo que el éxito de todo esto es que me encanta el curro que hago. Y mi club, la gente es la que hace el club”, subraya Mateo, recordando sus inicio con los más y menos jóvenes como entrenador en el Club de Campo, el Casino Tenis, Montón, etc. “Llevo casi 30 años de docencia y se me pone la piel de gallina cuando un alumno lo hace bien. Esa sensación, esa motivación, eso no me lo paga el dinero”, añade. García de los Reyes quiere devolverle al deporte todo lo que le dio a él y lo quiere hacer aquí, en su casa, en toda la comarca.

“Es cierto que se tiene que terminar, porque vas cumpliendo años pero me motiva mucho enseñar y es la parte de mi empresa que más me motiva”, apunta, apostándolo todo precisamente por ella cuando nació el joven Mateo. “Me centré en el club, me hice pequeño”, cuenta dejando la vida nómada anterior, “y vivo un poquito mejor”.

Recordando a nombres como Ángel Deza –un joven mundialista de pádel de 11 años allá por 2017–, los tenistas David Cao, Juan Burgos... que hacen de la comarca un importante punto en estas disciplina de raqueta, especialmente del pádel, apoyados por lugares como su entidad.

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“Los comienzos fueron de mucho chollo, porque había que dinamizar el deporte también, pero en la comarca ya pegaba fuerte”, relata García de los Reyes recordando también las pioneras pistas de A Malata y que “la Federación Gallega se firmó aquí –en 2009–, en Ferrol, en la notaría de Aceituno, vivimos el comienzo y el número de licencias era mucho mayor que en Vigo, por ejemplo”.

Mateo rememora sus primeros partidos en esas pistas ferrolanas –“nos juntábamos para jugar, había curiosidad, motivación y había mucha gente de la Armada, porque por donde entra esta disciplina es por la zona de Cádiz, Rota... Y ahí surgió todo el movimiento del pádel”–, si bien su coqueteo con este deporte ya venía de su época estudiantil en A Coruña, cuando “nos colábamos en A Zapateira para jugar allí”, señala entre risas sobre esta “travesura” ya prescrita.

Y de ese allanamiento juvenil a una entidad orgullosa de su escuela y que en sus inicios lo único en que lo que podía pensar García de los Reyes era “esto va a haber que pagarlo, durmiendo dos horas al día y con mi familia como un gran apoyo. Ahora soy más cagón, pero ahora miras atrás y dices: bueno, pues muy mal tampoco lo estamos haciendo al final ¿no?”, finaliza.