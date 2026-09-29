Marta Canosa: “Fue algo único estar en el podio con mis amigas”
La deportista ferrolana se proclamó campeona del mundo 21 después un torneo en el que rozó la perfección
Ya ha pasado más de una semana desde que Marta Canosa Maceiras volvió a Ferrol, a su casa, con un nuevo éxito internacional. En esta ocasión, el más grande que puede conseguir por el momento. Y es que esta deportista ferrolana se proclamó campeona del mundo sub 21 de kayak polo. Un logro al alcance de unas pocas elegidas, pero que no tiene el reconocimiento “porque es un deporte minoritario y apenas se habla sobre él. Aun así, varios compañeros de clase me felicitaron y se alegraron por mí”, señala esta estudiante de segundo de Ingeniería de Diseño Industrial que confía en que “este año me vaya tan bien como el año pasado, donde aprobé todas. No voy a descuidar los estudias porque si te organizas, llegas a todo y yo siempre lo he hecho bien para entrenar e ir a clase”.
Y es que Canosa vive en esa dualidad desde que era muy joven, cuando descubrió un deporte, gracias a su hermana, que le cambiaría la vida. En este sentido, desvela que “yo de pequeña practicaba baile, pero no me gustaba mucho. Sabía de la existencia del kayak polo porque mi hermana jugaba. Entonces, un día que la llevábamos a entrenar, me convencieron para probar y me encantó”, señala, al tiempo que reconoce que “si te soy sincera, yo no quería ir, pero menos mal que lo hicieron porque mira donde estamos ahora, siendo campeona del mundo”.
Eso sí, a pesar de ese éxito, esta ferrolana asegura que “por el momento no voy a poner la medalla en un sitio especial, va a estar con todas las que conseguí”. No en vano, a pesar de su corta edad, ya acumula muchas preseas, siendo sus dos últimas el Europeo disputado el pasado mes de marzo y este Mundial al que llegaron con la confianza por la nubes.
Así, apunta que “este año estábamos todas bastante convencidas de que íbamos a ganar porque llevábamos todo el año pensándolo, además de que teníamos mejor equipo, con un poco de diferencia, que el resto”. De hecho, esa victoria en el Europeo, más esa convicción en su selección provocó que “no tuviese nada de nervios porque ya llevo muchos años yendo y sabía lo que podíamos hacer. Eso sí, alguna de las niñas nuevas sí que lo estaba, pero es normal porque no estaban acostumbradas”.
De hecho, las “veteranas” ayudaron a perder esos nervios iniciales, demostrando la enorme camaradería que tenían, algo que “siempre ayuda a que vaya todo mejor. Al ser un deporte de equipo, prima mucho más esa unión que las individualidades. Eso nos hizo estar bastante tranquilas durante todo el Mundial y se reflejó en los partidos, ya que no perdimos ninguno”, relata.
Ni siquiera en la final contra Nueva Zelanda afloraron esos nervios, pues “aunque suene raro, para nosotras era un partido más. Incluso cuando nos empataron, que sí que podíamos dudar algo más, no lo hicimos y conseguimos marcar rápidamente para despejar esos pensamientos”. A pesar de esa aparente calma, tras el pitido final, la alegría la desbordó porque “era algo único estar ahí con todas mis compañeras, que además son mis amigas. Llevábamos muchos años siendo un grupo bastante unido y nunca habíamos conseguido ganar la final y lo conseguimos justo en el último año de nuestra capitana y eso hizo que fuese todo más ilusionante”, reconoce.
Eso sí, no quisieron celebrarlo de manera especial, pues “si lo hacíamos o hablábamos de algunas cosas, íbamos a llorar todas y no queríamos”, señala entre risas, antes de añadir que “por eso hicimos una fiesta normal con ella y ya quedamos en vernos pronto”.
Un año complicado
Aunque el resultado fue el mejor posible, y ella tuvo una buena actuación, Marta asegura que “hice lo que pude para ayudar y poder ganar, pero no fue mi mejor año”, dice y añade que eso se debió a que “mi club, el Copacabana, no salió a competir y estuve bastante tiempo entrenando sola y eso, en un deporte de equipo, no es fácil ni lo mejor. Además, tampoco podía irme a otro sitio porque el club más cerca es en Pontevedra y al estudiar en Ferrol se hacía muy complicado”. Aun así, gracias a su determinación y su talento, contribuyó como la que más para tocar la gloria.
Por suerte, Canosa desvela que “están pensando en sacar el club en Tercera, aunque no es fijo que se haga, pero espero que sí. Se está incorporando gente y yo voy a ir para enseñarles a jugar y hacer equipo”. Todo ello, antes de marcharse “con las niñas de la selección a un torneo para celebrar todo lo que conseguimos porque algunas podemos subir con la absoluta y poder disputar los World Games”. Esa es su próxima meta.
Un objetivo que pasa por “el siguiente Mundial, que es clasificatorio para estos. A mí todavía me tocaría en categoría sub 21, pero tienen pensado subir a alguna de nosotras para poder clasificar al torneo y me encantaría ser una de ellas. Sino, seguiré trabajando”, pero antes tiene un Europeo el próximo año que puede suponer su debut con las mayores o, por contra, la consagración en su actual categoría.
Además, esta próxima temporada será especial para ella, pues cuenta con una oferta “para jugar en la liga italiana, pero todavía no sé que haré. Lo tengo que pensar, pero puede que aproveche el Erasmus para ir, pero no estoy segura, tengo que pensarlo bien”, dice y añade que “sino, lo que haré será ir simplemente a los torneos con ellas y ayudarlas, en lugar de estar entrenando también”.
Sin duda, 2027 se plantea como un año de muchos retos para una Marta Canosa que sueña con cotas más grandes y seguir creciendo tanto como deportista y como persona, al tiempo que no descuida unos estudios que van muy bien y espera que siga así hasta el día que acabe la carrera.