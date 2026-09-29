Iago Fuertes y Daniel Blanco ganan en una final gallega muy local

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Los trofeos siguen llegando a las vitrinas locales, especialmente a las del Club San Mateo tras la disputa de un Campeonato Autonómico absoluto masculino en el que el internacional Iago Fuertes y su compañero coruñés Daniel Blanco levantaron la copa como los mejores.

Una final en la que la calidad de la cantera comarcal quedó patente ya que al otro lado de la red estaba el tándem local conformado por Pablo García y Raúl Rodríguez, que cedieron ante sus rivales por 6-1 y 6-0, en una cita disputada en Ames en la que la satisfacción local fue evidente con estas dos parejas siendo las más destacadas de entre las 32 del cuadro principal.

Baxi y pista

También en la competición femenina hubo protagonismo local, si bien tapado por las, a la postre, campeonas Ana Alicia Seijas y Vanesa Alonso. Esta pareja avanzó hasta la final autonómica dejando por el camino al tándem local conformado por Noelia Lorenzo y por Patricia Gómez de la Torre, psicóloga del Baxi Ferrol, que se despidieron de la pelea en la ronda de cuartos por un doble marcador de 6-1.