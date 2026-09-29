Ferrol se prepara para su torneo internacional

Imagen de la presentación del torneo Cedida

Ferrol está ultimando los detalles para celebrar el primer Torneo Internacional Cidade de Ferrol de baloncesto en silla de ruedas. En concreto, el pabellón del Ensanche acogerá, este fin de semana, esta competición que busca ofrecer al público de Ferrol un espectáculo deportivo de calidad y convertirlo en una herramienta para avanzar en la inclusión, en la igualdad de oportunidades y en la visibilidad del deporte adaptado. Además, también pretenden que esta cita se convierta en una referencia tanto a nivel nacional como internacional y situar a Ferrol como una ciudad adecuada para celebrar este tipo de eventos.

En esta primera edición participarán el Basketmi Ferrol, que es junto con el Concello es organizador; el APD Lisboa, el APD Braga BCR y el FC Porto Sports. El sábado se disputarán dos encuentros, uno a las 16.00 horas en el que se medirán el Braga y el Porto y otro a las 18.30 en el que entrará en liza el Basketmi y el Lisboa. El domingo tendrán lugar las semifinales y la final a las 10.00 y a las 12.00, respectivamente.