El proyecto del BBCA se estrena en casa

Imagen del partido que disputó el BBCA ante el Rosalía Cedida

El nuevo proyecto del Costa Ártabra comenzará su andadura, otra temporada más, en la Primera División gallega y lo hará este fin de semana en el pabellón Javier Gómez Noya recibiendo al CB Cambre (18.00 horas).

El conjunto entrenado por Isma Fernández ya está listo para el fuego real de la competición después de una pretemporada un tanto atípica en la que sólo pudieron disputar un amistoso, frente al Ulla Oil Rosalía, al que vencieron por 56-83. Esta situación, como explicó el técnico, se debió a que “la disponibilidad de los equipos de la zona, las fichas de los jugadores y la disputa de la Copa Galicia por parte de los clubes de Tercera FEB”, indicó y añadió que “a pesar de ello, este encuentro nos permite saber que vamos por el buen camino y que aún tenemos muchas cosas que mejorar”.

Ahora, este fin de semana confían en poner en práctica todo lo entrenado y conseguir la primera victoria en el campeonato y así arrancar de la mejor manera posible. En cuanto al equipo femenino, tendrá que esperar una semana más para comenzar una temporada que pretende ser mucho mejor que la del año pasado.