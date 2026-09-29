Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baloncesto

El proyecto del BBCA se estrena en casa

El equipo dirigido por Isma Fernández debuta este fin de semana frente al Cambre

Redacción Ferrol
29/09/2026 20:54
Imagen del partido que disputó el BBCA ante el Rosalía
Imagen del partido que disputó el BBCA ante el Rosalía
Cedida
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El nuevo proyecto del Costa Ártabra comenzará su andadura, otra temporada más, en la Primera División gallega y lo hará este fin de semana en el pabellón Javier Gómez Noya recibiendo al CB Cambre (18.00 horas). 

El conjunto entrenado por Isma Fernández ya está listo para el fuego real de la competición después de una pretemporada un tanto atípica en la que sólo pudieron disputar un amistoso, frente al Ulla Oil Rosalía, al que vencieron por 56-83. Esta situación, como explicó el técnico, se debió a que “la disponibilidad de los equipos de la zona, las fichas de los jugadores y la disputa de la Copa Galicia por parte de los clubes de Tercera FEB”, indicó y añadió que “a pesar de ello, este encuentro nos permite saber que vamos por el buen camino y que aún tenemos muchas cosas que mejorar”. 

Ahora, este fin de semana confían en poner en práctica todo lo entrenado y conseguir la primera victoria en el campeonato y así arrancar de la mejor manera posible. En cuanto al equipo femenino, tendrá que esperar una semana más para comenzar una temporada que pretende ser mucho mejor que la del año pasado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620