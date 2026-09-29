Álvaro Illobre, del casi bronce estatal al oro de consolación

Illobre, con su compañero Estebaranz Cedida

Cáceres y Cuenca han sido los últimos destinos deportivos del aresano Álvaro Illobre Saavedra. El primero con motivo del Campeonato de España de pádel adaptado por Autonomías con un combinado “irmandiño” que se quedó rozando el cajón estatal al ocupar la cuarta posición. Un último duelo por la medalla en el que Illobre y sus compañeros cedieron ante la Federación Andaluza por un ajustado marcador de 1-2.

Selección gallega del pádel adaptado Cedida

Unas primeras plazas que el de la villa y su compañero Luis Alberto Estebaranz sí alcanzaron en el cuadro de consolación del V Torneo Nacional de Tarancón, ganando en tres mangas a José Antonio López y Adrián Vela. Un grupo al que el de Ares y su pareja accedieron después de caer en su primer choque en el cuadro principal ante Javier Navarro y Topher Triviño en una igualadísimo duelo que se decidió también en la tercera manga.