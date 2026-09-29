Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Álvaro Illobre, del casi bronce estatal al oro de consolación

El aresano fue cuarto con la selección gallega y se impuso en el cuadro B del Torneo Nacional de Tarancón

Redacción Ferrol
29/09/2026 21:21
WhatsApp Image 2026-09-29 at 17.19.30 (1)
Illobre, con su compañero Estebaranz 
Cedida
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Cáceres y Cuenca han sido los últimos destinos deportivos del aresano Álvaro Illobre Saavedra. El primero con motivo del Campeonato de España de pádel adaptado por Autonomías con un combinado “irmandiño” que se quedó rozando el cajón estatal al ocupar la cuarta posición. Un último duelo por la medalla en el que Illobre y sus compañeros cedieron ante la Federación Andaluza por un ajustado marcador de 1-2. 

El aresano con su pareja
Selección gallega del pádel adaptado
Cedida

Unas primeras plazas que el de la villa y su compañero Luis Alberto Estebaranz sí alcanzaron en el cuadro de consolación del V Torneo Nacional de Tarancón, ganando en tres mangas a José Antonio López y Adrián Vela. Un grupo al que el de Ares y su pareja accedieron después de caer en su primer choque en el cuadro principal ante Javier Navarro y Topher Triviño en una igualadísimo duelo que se decidió también en la tercera manga.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620