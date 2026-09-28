Un Rallye Villa de Llanes marcado por la tragedia

Los pilotos se ­reunieron nada más conocer la noticia del fallecimiento de Soraya Barreiro DannyPhotoo/RFEDA

El mundo del motor, especialmente el de los rallyes, es muy peligroso, aunque a veces no se tengan en cuenta o no se piense en ello. El pasado fin de semana, en un apretado Rallye Villa de Llanes del Supercampeonato de España en el que la dupla formada por Jorge Cagiao y Javi Martínez ocupaban el tercer lugar de la general, así como Alejandro Medín e Iván Bouza, que lideraban en la Copa Hyundai, se vio todo el peligro.

Y es que en un infortunio, la copiloto Soraya Barreiro perdió la vida después de sufrir un accidente en el noveno tramo. Esto, obviamente, obligó a cancelar la prueba. Todos los pilotos se mostraron muy afectados y apenas les salían las palabras para comentar lo que había pasado antes de ese suceso.

Y es que los resultados que se dieron como oficiales fueron los de ese noveno tramo maldito. Previamente, había sido una prueba muy emocionante en la que los dos pilotos locales, Cagiao y Medín, estaban muy bien. El naronés, a pesar de sufrir una penalización injusta de quince segundos, estaba en la lucha por el liderato que ostentaba Efrén Llarena, que estaba, precisamente a esos quince segundos de distancia.

Jorge Cagiao, durante la prueba asturiana DannyPhotoo/RFEDA

Medín, por su parte, dominaba en la Copa Hyundai tras mostrar un ritmo muy alto. Eso le permitió hacerse con la victoria y así recuperar el liderato de este trofeo monomarca.

Asimismo, también se disputó una nueva prueba del Gallego, el Rallye da Comarca do Carballiño, en el que Carlos López (Moeche) ganó en la Copa Top Ten B Classic, al igual que Richard Franco en la Criterium Recalvi. En esta categoría, también hay que destacar a Alejandro Pena, que fue segundo, Rubén Gandoy, sexto; Germán Otero, noveno, y Javier Lourido, décimo.