Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Automovilismo

Un Rallye Villa de Llanes marcado por la tragedia

La prueba asturiana, en la que competían Cagiao y Medín, se dio por finalizada antes de tiempo por un fallecimiento

Redacción Ferrol
28/09/2026 20:27
Rallye Villa de Llanes 2
Los pilotos se ­reunieron nada más conocer la noticia del fallecimiento de Soraya Barreiro
DannyPhotoo/RFEDA
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El mundo del motor, especialmente el de los rallyes, es muy peligroso, aunque a veces no se tengan en cuenta o no se piense en ello. El pasado fin de semana, en un apretado Rallye Villa de Llanes del Supercampeonato de España en el que la dupla formada por Jorge Cagiao y Javi Martínez ocupaban el tercer lugar de la general, así como Alejandro Medín e Iván Bouza, que lideraban en la Copa Hyundai, se vio todo el peligro.

Y es que en un infortunio, la copiloto Soraya Barreiro perdió la vida después de sufrir un accidente en el noveno tramo. Esto, obviamente, obligó a cancelar la prueba. Todos los pilotos se mostraron muy afectados y apenas les salían las palabras para comentar lo que había pasado antes de ese suceso.

Y es que los resultados que se dieron como oficiales fueron los de ese noveno tramo maldito. Previamente, había sido una prueba muy emocionante en la que los dos pilotos locales, Cagiao y Medín, estaban muy bien. El naronés, a pesar de sufrir una penalización injusta de quince segundos, estaba en la lucha por el liderato que ostentaba Efrén Llarena, que estaba, precisamente a esos quince segundos de distancia.

Jorge Cagiao
Jorge Cagiao, durante la prueba asturiana
DannyPhotoo/RFEDA

Medín, por su parte, dominaba en la Copa Hyundai tras mostrar un ritmo muy alto. Eso le permitió hacerse con la victoria y así recuperar el liderato de este trofeo monomarca.

Asimismo, también se disputó una nueva prueba del Gallego, el Rallye da Comarca do Carballiño, en el que Carlos López (Moeche) ganó en la Copa Top Ten B Classic, al igual que Richard Franco en la Criterium Recalvi. En esta categoría, también hay que destacar a Alejandro Pena, que fue segundo, Rubén Gandoy, sexto; Germán Otero, noveno, y  Javier Lourido, décimo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620