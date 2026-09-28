 Tres victorias de la AD Ferrolterra en el Trofeo San Froilán de Lugo

La cantera medallista de la AD Ferrolterra con sus entrenadores Alberto Castro y Pitu Cedida

En su preparación para una nueva campaña, Alejandra Álvarez, en infantil, y Xeila Herrera y Xabi Mauriz, en cadete, se impusieron en sus pesos en el LI Trofeo San Froilán de Lugo, con Lucía Soto siendo tercera en esta última franja de edad y acompañando a Herrera en el cajón. Adrián Martínez y Xoel Siso finalizaron quintos. La delegación de la AD Ferrolterra comenzará esta semana con su calendario estatal.