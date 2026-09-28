La karateka María Ventureira gana en Albacete y prepara la Gran Final

Ventureira, con su entrenadora, la medallista internacional Ruth Lorenzo Cedida

La Liga Nacional de kárate júnior y sub 21 cerró el telón de su calendario regular el pasado fin de semana en Albacete, y lo hizo con una gran actuación de una delegación comarcal encabezada por la ferrolana María Ventureira López –San Francisco de Teo–, así como por el Grupo Bazán y la Escuela Superior de kárate de Narón –ESKN–. y con tres nombres locales ya clasificados para la Gran Final de diciembre -una lista que podría aumentarse-.

Fue en el cuadro de -48 kilos en el que llegó el oro local, con Ventureira colocándose en la primera posición tras doblegar en la final a Aina Padilla –Xavi Andorra–. Precisamente, esta última cortó el camino de la deportista del Grupo Bazán Lía Penabad en el cuadro principal.

La local accedió a una lucha por el bronce en la que, tras una ajustada pelea, cayó por 1-0 ante Iria Montejano, ocupando finalmente la quinta posición. Unos resultados tras los que tanto Ventureira como Penabad están clasificadas para la Gran Final júnior, a la que acceden los ocho mejores nombres del ranking de la liga.

También estará en esta última cita júnior y sub 21 el naronés Samu Roca López, que asimismo fue quinto en Albacete. El de la ESKN se quedó a las puertas de la final de kumite en +76 kilos (1-1) y en la pelea por el bronce se vio superado por José Cagigas. También en este “top 10” terminó Mariana Simión –Grupo Bazán–, en -66 kilos, siendo séptima en esta última cita regular y logrando su mejor puntuación. Por su parte, la naronesa Uxía Piñeiro, en -59 kilos, después de ganar dos combates, cayó en cuartos sin opción de repesca.

Vázquez, a la derecha, recibiendo su galardón RFEK

Un gran fin de semana que, además, se completó con otra celebrada noticia para la entidad naronesa, ya que su técnico Gustavo Vázquez Estévez recibió el grado de séptimo Dan por parte de la Real Federación Española de la disciplina. Un logro que también recibió Nicolás Rodríguez Rodríguez.