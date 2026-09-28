José María Fantova y José Fantova triunfan en el Gallego de dobles masculino

Los Fantova posan con sus títulos Cedida

La comarca continúa haciéndose un nombre en el golf. En esta ocasión, gracias a dos socios del Club de Golf Campomar, José María Fantova Rodríguez y su hijo José Fantova Sicre, que se proclamaron campeones de Galicia de dobles masculino de Segunda Categoría en el certamen autonómico que reunió a muchos jugadores y se disputó en el Club de Golf Miño Ártabro.

Esta pareja formada por padre e hijo demostró que el talento se lleva en la sangre y se compenetraron muy bien para hacerse con la victoria en este Campeonato Gallego. No en vano, los Fantova completaron las dos jornadas que se disputaron con un resultado acumulado de +11 golpes sobre el par del campo, lo que supuso un registro más que suficiente para vencer y poner el nombre de la comarca y del Club Campomar en lo más alto del panorama autonómico del golf.