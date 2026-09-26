Sara Guerrero se despide a lo grande en la final de Pontevedra

Sara Guerrero, en una cita de relevos Cedida

La naronesa Sara Guerrero Manso cerró una gran semana para el triatlón comarcal con su gran actuación en la final de las Series Mundiales. Con Pontevedra como escenario, la del Náutico de Narón sintió ese empujón de prácticamente competir en casa, respaldada por los suyos, para firmar su mejor registro en el calendario de esta competición.

Guerrero cruzó la línea de meta consiguiendo finalmente ese buscado “top 20” , siendo decimoséptima y la segunda mejor española, sólo superada por una muy cercana Marta Pintanel.

Guerrero se colocaba como vigésimo quinta tras el trazado de natación en el río Lérez, y lo hacía a 52 segundos de un grupo encabezado por Anema y Serigni. La primera conseguía mantenerse en el grupo cabecero de ciclismo, conformado en primera instancia por diez nombres para irse reduciendo hasta la segunda transición, y con la de Narón a un minuto de cabeza mediado este trazado, y a 1:39 en la última de las vueltas.

Guerrero, Pintanel y Casal entraban prácticamente a la par en la última transición, a casi dos minutos de los primeros nombres. Un último tramo a pie en el que la francesa Beaugrand comenzó su espectáculo para recorrer los diez kilómetros prácticamente en solitario. Una carrera en la que la pupila de Gómez Noya supo colocarse y mantener esa decimoséptima posición que finalmente terminó firmando, en lo que fue una gran actuación de la deportista local.