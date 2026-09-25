Una segunda jornada con el hueso más duro para O Esteo, el campeón Leis Pontevedra

Los ponteses afrontan su primera salida Jorge Meis

En la segunda jornada del grupo 1 de Segunda División B, a O Esteo le toca uno de esos encuentros más complicados. Los de Iván López visitan al vigente campeón liguero, el Exlabesa Leis Pontevedra –17.00 horas, Monte Carrasco–.

El grupo de la villa sabe que, para tener opciones ante un rival de estas características “calquera desconexión pode custar moi caro”, dice el preparador.

Solidez defensiva, ganar duelos y el acierto en las acciones de ataque son tres de las claves para pelear por doblegar a un grupo pontevedrés que, un año más, se presenta como candidato a estar en lo más alto de la tabla clasificatoria. “É o actual campión de liga e conta cun equipo moi competitivo, polo que teremos que facer un partido moi completo”, añade López.

O Esteo no llega de vacío al Municipal Monte Carrasco, ya que en la primera jornada en casa sumó su primer triunfo ante el Xove, ahora en su primer viaje “imos con moitas ganas e coa intención de competir. Son partidos que nos deben servir para medrar como equipo”, dice el técnico.