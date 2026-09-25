Sangre, sudor y alguna lágrima para los dos bronces mundiales de Daniel  Blanco en Italia

El valdoviñés, en su pelea de semifinales de kicklight Cedida

El valdoviñés Daniel Blanco López cumplió prácticamente todos los requisitos para colgarse una medalla internacional. Sangre, sudor y alguna que otra lágrima. El deportista del Juancho Vázquez Trasancos regresa a casa con sendos bronces del Campeonato del Mundo Youth que esta semana se disputa en Jesolo, Italia, un resultado, si bien, un tanto corto para lo ofrecido por el local en el tatami.

En el camino de Blanco a la final mundial se cruzó, casualmente, el mismo verdugo y una inoportuna hemorragia nasal, fruto de la dureza de los combates. Fue el griego Ilias Papadeas el que desbarató los planes del de Valdoviño tanto en lightcontact como en kicklight +94 kilos. Papadeas esperaba en semis –en cuartos su rival sudafricano no se presentó–, una pelea que Blanco, tras comenzar perdiendo, consiguió remontar e ir ganando. Si bien, un golpe alto provocó el sangrado de Blanco.

Una hemorragia que no se pudo contener, parando el combate con victoria para el griego. No tuvo mucho tiempo el local para recuperarse, ni su herida, ya que pocos combates después le tocó volver a salir, ante el mismo rival, en kick... y de nuevo su nariz dijo basta con igual resultado –aquí se impuso con otra gran pelea en cuartos a su rival polaco–.

“Se escapó por poco”, señalaba su técnica Bea Pérez, “estamos muy contentos con su trabajo, muy emocionada”. “La competición de alto nivel tiene estas cosas”, comentaba otro de sus entrenadores, Ángel Pedreira, desde Italia , “estamos muy contentos con su aptitud y su compromiso con la selección española. Es un orgullo”.

Unas jornadas antes entró en liza su compañera Lola Basanta, en los cuadros de -50 kilos de lightcontact y pointfight. A pesar de llegar en un gran estado de forma, los cruces quisieron que la ferrolana se midiese ya en primera ronda con la campeona mundial en la primera de las modalidades, cayendo también derrotada en la segunda ante su rival inglesa.