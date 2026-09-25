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+Deportes

Remontada de Maite Jiménez para ser novena en el Mundial sub 23

La del Náutico de Narón protagoniza una gran remontada en Pontevedra en el tramo a pie

Redacción Ferrol
25/09/2026 20:57
Guerrero toma el sábado el relevo de su compañera de club, Jiménez
Guerrero toma el sábado el relevo de su compañera de club, Jiménez
N. N.
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La delegación local sigue brillando en la gran semana del triatlón internacional que se está disputando en Pontevedra. Si el jueves era el cedeirés Damián Suárez en el Mundial júnior, ayer fue el turno para la sevillana del Náutico de Narón Maite Jiménez-Orta Guerrero. 

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La deportista inscribió su nombre en el “top 10” del Campeonato del Mundo sub 23, finalizando novena en el trazado pontevedrés. Y lo hizo tras llevar a cabo un grandísimo segmento de atletismo, en el que la de la entidad naronesa fue de las mejores, firmando el octavo mejor tiempo de las participantes y superando en este trazado a muchas de sus rivales.

 Con un tiempo final de 2h.02:21, Jiménez puso el lazo a una prueba en la que tanto en la natación como en el ciclismo estuvo en los grupos perseguidores, metiendo esa marcha más a pie para cruzar la meta entre las diez mejores del mundo.

La andaluza cede ahora el testigo a su compañera de club Sara Guerrero Manso, en el plato fuerte del calendario. la gran final de las Series Mundiales con salida a las 18.00 horas en el río Lérez.

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