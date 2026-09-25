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+Deportes

Narón abre sus brazos a Lorena Bermúdez, Juan López y José Manuel Barroso

Los flamantes campeones mundiales acudieron al Concello y a los entrenamientos de base del club local

Redacción Ferrol
25/09/2026 21:03
As Lagoas entreno del Balonmano Narón con los campeones del Mundo en silla de ruedas
Barroso, junto con Iago Muiña, en su visita a los entrenamientos de base en As Lagoas
D. Alexandre
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Lorena Bermúdez, Juan López y José Manuel Barroso, flamantes oros mundiales de balonmano en silla, disfrutaron de su reconocimiento con la recepción en el Concello de Narón, los dos primeros. Además, los tres deportistas participaron en la tarde del viernes de un entrenamiento muy especial con varios de los equipos de base del Balonmano Narón, enseñándoles los “trucos” de su disciplina.

Bermúdez y López, con la alcaldesa y el edil de Deportes de Narón
Bermúdez y López, con la alcaldesa y el edil de Deportes de Narón
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