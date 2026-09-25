Narón abre sus brazos a Lorena Bermúdez, Juan López y José Manuel Barroso

Barroso, junto con Iago Muiña, en su visita a los entrenamientos de base en As Lagoas D. Alexandre

Lorena Bermúdez, Juan López y José Manuel Barroso, flamantes oros mundiales de balonmano en silla, disfrutaron de su reconocimiento con la recepción en el Concello de Narón, los dos primeros. Además, los tres deportistas participaron en la tarde del viernes de un entrenamiento muy especial con varios de los equipos de base del Balonmano Narón, enseñándoles los “trucos” de su disciplina.