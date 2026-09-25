Chiqui Barros ficha por el TGN Bàsquet catalán

Chiqui Barros, con la publicación del Mundobasket 86 Jorge Meis

El ferrolano Chiqui Barros hace las maletas y se prepara para una nueva experiencia en Liga Femenina 2. El entrenador local es el nuevo capitán del TGN Bàsquet de Tarragona, tomando así el relevo de un Ángel Fernández que se marchó hace menos de diez días, con Paula Ibáñez tomando las riendas de manera temporal hasta la llegada de Barros.

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El local llega a una ciudad en la que dirigió al AD Torreforta, señalando que “ya había estado muy a gusto”. Un aterrizaje que estuvo a punto de darse la pasada campaña, confirmándose en esta en un grupo que afronta su segunda campaña en LF2.