Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Automovilismo

Jorge Cagiao y Alejandro Medín, las esperanzas locales en Llanes

La carrera pertenece al Supercampeonato de España

Iago Couce
Iago Couce
24/09/2026 21:52
Jorge Cagiao, durante la prueba gallega
Jorge Cagiao, durante la prueba gallega
M.OBES/RFEDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La comarca vuelve a enviar una pequeña, pero talentosa delegación para participar una de las pruebas asturianas más históricas: el Rallye Villa de Llanes. Esta carrera, que pertenece al Supercampeonato de España, será la penúltima que dispute esta temporada la dupla formada por el naronés Jorge Cagiao y el salcedense Javi Martínez. Ambos tratarán de dejar atrás esa mala suerte que está teniendo

Asimismo, junto a ellos también estará el ferrolano Alejandro Medín e Iván Bouza, que regresan a la acción tras el parón de la Copa Hyundai, donde buscarán asaltar un liderato que se encuentra a dos puntos. Por último, también acudirán los de la Escudería As Pontes Motorsport Diego Varela y María Becerra.

Todos ellos buscarán realizar un gran papel en esta prueba asturiana que puede coronar a José Antonio ‘Cohete’ Suárez como campeón del S-CER, pues cuenta con una amplia distancia respecto a Diego Ruiloba, su más inmediato perseguidor. Con todo, nadie se fía un pelo de este rally, pues pueden pasar muchas durante los trece tramos previstos en los que será fácil cometer un error.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620