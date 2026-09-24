Jorge Cagiao y Alejandro Medín, las esperanzas locales en Llanes

Jorge Cagiao, durante la prueba gallega M.OBES/RFEDA

La comarca vuelve a enviar una pequeña, pero talentosa delegación para participar una de las pruebas asturianas más históricas: el Rallye Villa de Llanes. Esta carrera, que pertenece al Supercampeonato de España, será la penúltima que dispute esta temporada la dupla formada por el naronés Jorge Cagiao y el salcedense Javi Martínez. Ambos tratarán de dejar atrás esa mala suerte que está teniendo

Asimismo, junto a ellos también estará el ferrolano Alejandro Medín e Iván Bouza, que regresan a la acción tras el parón de la Copa Hyundai, donde buscarán asaltar un liderato que se encuentra a dos puntos. Por último, también acudirán los de la Escudería As Pontes Motorsport Diego Varela y María Becerra.

Todos ellos buscarán realizar un gran papel en esta prueba asturiana que puede coronar a José Antonio ‘Cohete’ Suárez como campeón del S-CER, pues cuenta con una amplia distancia respecto a Diego Ruiloba, su más inmediato perseguidor. Con todo, nadie se fía un pelo de este rally, pues pueden pasar muchas durante los trece tramos previstos en los que será fácil cometer un error.