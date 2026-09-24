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Triatlón

Damián Suárez se cuela en el "top 15" del Mundial júnior

El deportista cedeirés fue el mejor de los españoles en la carrera celebrada en Pontevedra

Juan Quijano
Juan Quijano
24/09/2026 16:43
Damián Suárez, en una imagen de archivo, es uno de los favoritos para ganar
Damián Suárez, en una imagen de archivo
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La decimotercera plaza conseguida por Damián Suárez lo convirtió en el mejor español en el Campeonato del Mundo júnior, celebrado este jueves en Pontevedra en el marco de la Gran Final de las Series Mundiales. El triatleta cedeirés se mantuvo entre los mejores de la competición hasta que, en la segunda vuelta del segmento de la carrera a pie, fue perdiendo comba con la cabeza. De todas maneras, su actuación le permitió ser el mejor de los tres españoles en liza.

El de la villa sacó provecho a su nivel como nadador para salir del agua después de los 750 metros de natación –la carrera se disputó en la modalidad sprint, con un segmento de ciclismo de 20 kilómetros (repartidos en cuatro vueltas) y cinco de carrera a pie (en dos giros)- en la segunda posición. Y eso le permitió formar parte del grupo cabecero, de nueve integrantes -también estaba el español Jonay Álvarez- en el comienzo del tramo en bicicleta de una prueba que se caracterizó por su gran igualdad tras la fusión de los grupos en el ecuador de esta parcial.

De esta manera, un grupo de unos cuarenta triatletas llegaron igualados a la segunda transición, de la que un grupo de siete competidores –entre ellos Damián Suárez– marcharon en cabeza por las calles del casco histórico de la ciudad del Lérez. 

Suárez se empezó a descolgar de los mejores tras el primer paso por meta y, a pesar de que durante un tiempo se mantuvo solo unos metros por detrás de los seis de cabeza, poco a poco fue perdiendo fuelle para descolgarse definitivamente de los mejores y ceder puestos hasta acabar en la decimotercera plaza.

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