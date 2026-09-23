El cedeirés Damián Suárez abre fuego en Pontevedra

Suárez, entrando en meta en la Copa de Europa de Quarteira Cedida

Pontevedra se convierte desde el jueves en la capital mundial del triatlón. Y en la lista de protagonistas de las diferentes citas internacionales que se disputan en la ciudad del Lérez figuran tres nombres locales: Damián Suárez Couto –Delikia Cedeira–, María Teresa Jiménez-Orta y Sara Guerrero Manso –Náutico de Narón–.

Será el cedeirés el que abra el telón de la participación comarcal y lo hace tomando la salida –jueves a las 11.45 horas– del que será su segundo Campeonato del Mundo júnior de triatlón. Tras su “top 20” a más de 17.000 kilómetros de casa, en la localidad australiana de Wollongong –en donde era el triatleta más joven de la expedición española masculina–, Suárez vuelve a competir en la que fue su casa, una ciudad de Pontevedra en la que asimismo le acompañarán los recuerdos de su título mundial júnior y plata absoluta en acuatlón hace poco más de un año.

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El de la villa regresa ahora para seguir su gran campaña y, sin duda, mejorar ese primer intento austral, ahora con más experiencia. “Me encuentro muy bien para la prueba”, señala el local ya en Pontevedra, “estuve entrenando muy fuerte en casa con mi padre –Xan– y bien, estoy muy preparado”. En sus piernas figuran ya el triunfo de la Copa de Europa de Quarteira y la segunda plaza en el trofeo de Torremolinos, teniendo asimismo una actuación destacada en la prueba absoluta de Wells.

Una vez superados unos problemas físicos que le impidieron llegar a su mejor nivel a otras citas internacionales, Suárez tomará la salida desde el pontón “con la experiencia del año pasado y sé que este año puedo estar mucho más adelante que lo que hice”, subraya.

Ilusión y preparación

El cedeirés quiere aprovechar estos doce meses de trabajo añadido y también su conocimiento de muchos de los rivales con los que se jugará las castañas. “Ya sé cómo va cada uno. Estoy fuerte, muy fuerte y con muchas ganas, vamos a salir a por todos”, añade el del Delikia. Suárez se visualiza en esas posiciones cabeceras, quizá con podio, pero seguro que delante.

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“Si podemos ganar, vamos a pelear por estar lo más adelante posible siempre”, relata un triatleta de la villa que asimismo cuenta con el respaldo de la información proporcionada por su padre y entrenador. “Me dijo que estaba bien preparado. Y estamos los dos muy ilusionados”, cuenta Suárez antes de una carrera en la que podrá tener a familia y amistades apoyándolo en prácticamente todo momento. “Es lo mejor, aquí en casa, con mi gente rodeándome. Es un lujo”, apunta el que será el encargado de abrir este completo calendario internacional local en Pontevedra.

Después de Suárez, el viernes será el turno para la deportista del Náutico de Narón María Teresa Jiménez-Orta Guerrero, que en su caso tomará la salida del Mundial sub 23 el viernes a las 15.35 horas. El gran fin de fiesta será el sábado, con su compañera de club la naronesa Sara Guerrero, en la Gran Final de las Series Mundiales a las 18.00 horas. Una prueba en la que será la única local, tras la operación de la integrante del Triatlón Ferrol, Miriam Casillas de su tobillo izquierdo, con su regreso previsto para inicios de 2027 de cara a seguir peleando por estar en Los Ángeles 2028.